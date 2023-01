Rusia recrutează mercenari în Balcani pentru războiul din Ucraina. ”Va trebui să chemăm cel puțin încă jumătate de milion de soldați”

Mercenari in Ucraina. FOTO: Sky News

Moscova caută resurse umane prin recrutarea de mercenari în străinătate. În prezent, regiunea principală pentru această operațiune este Peninsula Balcanică.

În mod tradițional, rușii se bazează pe sârbi, au legături „ortodocxe” de lungă durată cu această țară.

„Unul dintre responsabili pentru această recrutare este sârbul, Dejan Berici, care locuiește în Federația Rusă. El însuși este fost mercenar și a luptat împotriva Ucrainei în 2014. Un alt mercenar binecunoscut este un alt sârb, Zika Radojicici, care luptă în prezent alături de ruși în Ucraina.”

Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe mercenari în Ucraina, potrivit oficialilor guvernului britanic, care au spus că acum există 20.000 de luptători ai Grupului Wagner în această țară invadată de Rusia.

Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, a dat anterior de înțeles că și români ar lupta în gruparea paramilitară a Kremlinului, afirmând totodată că acesta are un număr „uriaș” de centre de recrutare într-o altă țară a Uniunii Europene.

„Da, într-adevăr, avem un număr uriaș de centre de recrutare în Republica Cehă. În general, vreau să notez că cetățenii Republicii Cehe luptă perfect în rândurile grupului Wagner. Și sunt foarte mândri că sunt singurii dintre acei europeni care muncesc cu armele în mână pentru a proteja interesele Federației Ruse”, a afirmat Prigojin.

„Noi le mulțumim de asemenea britanicilor, francezilor, polonezilor și românilor. Le suntem în mod special recunoscători celor care trăiesc în foste republici ale URSS - estonilor și letonilor”, a adăugat el într-o aparentă contradicție față de afirmația anterioară. Nu este clar dacă Prigojin a încercat să fie sarcastic aici.

Nou val de mobilizare?

Administrațiile rusești din teritoriile ocupate se pregătesc pentru un nou val de mobilizare, un proiect de plan a fost înaintat comisarilor militari locali. 2.000 de oameni vor fi mobilizați la Horlivka, unde Forțele Armate ale Ucrainei au ucis recent patru ofițeri ruși într-o lovitură bine țintită, potrivit Centrulului de Rezistență Națională ucraineană (CNS) . „Pentru aceasta, numărul patrulelor a crescut deja în oraș”, susține CNS.

Spionajul militar din Ucraina a susţinut că Rusia ar urma să ordone mobilizarea a 500.000 de recruţi în ianuarie, în plus faţă de cei 300.000 chemaţi la arme în octombrie, un alt semnal aparent că Vladimir Putin nu are intenţia de a pune capăt războiului, scrie The Guardian.

Vadim Skibiţki, adjunctul şefului spionajului militar ucrainean, a afirmat că Ucraina crede că recruţii ar fi o parte a unui şir de ofensive ruseşti din primăvară şi vară, în estul şi sudul ţării.

Rusia a negat că pregăteşte un al doilea val de mobilizare, Putin spunând luna trecută că „nu are rost” să vorbească despre o nouă chemare la arme, susţinând că doar jumătate dintre cei mobilizaţi deja au fost trimişi în Ucraina.

Oficiali ruşi, între care şi Putin, au negat anterior planurile de a ordona o mobilizare, înainte de a declara, în septembrie, ”mobilizarea parţială”.

Ucrainenii estimează că Rusia va mobiliza un număr mai mare de oameni decât în campania din septembrie, care s-a dovedit larg nepopulară și a declanșat proteste în toată Rusia.

Rusia aproape că își va dubla forța antebelică

Dacă estimarea se dovedește corectă, Rusia aproape că își va dubla forța antebelică într-un interval de câteva luni.

Serviciile de informații militare ale Ucrainei au declarat că 280.000 de trupe terestre ruse sunt în prezent desfășurate împotriva Ucrainei.

Skibițki a spus că va dura aproximativ două luni pentru ca Rusia să pună laolaltă formațiunile militare și că orice succes rusesc pe câmpul de luptă va depinde de cât de bine echipați și antrenați sunt rușii.

Multe vor depinde, a spus el, de continuarea furnizării de muniție și armament occidentale către Ucraina, pentru a dota noile unități de rezervă pe care le pregătește Ucraina.

„Dacă Rusia pierde de data aceasta, atunci Putin se va prăbuși”, a spus Skibițki, descriind următoarele șase până la opt luni drept ultima forță. El a spus că Ucraina se așteaptă ca cel mai recent val de mobilizare să fie anunțat pe 15 ianuarie, după perioada vacanței de iarnă a Rusiei. „Ei pun accentul pe numărul de oameni și echipament și speră să ne copleșească”, a adăugat acest.

Andrei Guruliov, general colonel rus în retragere și adjunct al Dumei de stat, a declarat miercuri că „nu există motive sau condiții” pentru ca Moscova să anunțe o a doua mobilizare în următoarele șase luni.

„Nu toți cei care au fost mobilizați mai devreme au fost trimiși la luptă”, a declarat Guruliov presei ruse, referindu-se la zecile de mii de recruți aflați în pregătire militară.

Contrazicând linia oficială, câțiva bloggeri naționaliști pro-război care au câștigat influență în ultimele luni au spus că Rusia nu are de ales decât să anunțe în curând o nouă mobilizare.

Igor Strelkov, un comentator ultra-naționalist rus și fost ofițer de informații, a prezis că Moscova va anunța o mobilizare luna viitoare.

„Va fi un al doilea val de mobilizare. Vom fi nevoiți să efectuăm al doilea, și poate al treilea val. Pentru a câștiga în Ucraina, va trebui să chemăm cel puțin încă jumătate de milion de soldați”, a spus Strelkov, adăugând că noua campanie de mobilizare va avea loc la sfârșitul lunii februarie, cu ocazia aniversării începerii războiului.

Şeful Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR), Kirilo Budanov, declarase anterior că autorităţile ruse ar putea declanşa un nou val de mobilizare imediat după Anul Nou: la 5 sau 9 ianuarie, estimase el.

Armata rusă, afirmase Budanov, „nu are suficiente efective” de luptă pentru a compensa „pierderile importante” suferite în Ucraina şi a forma noi unităţi militare.

Cetățenii non-ruși din orașul rusesc Celeabinsk primeau în decembrie ordine de mobilizare, în ciuda faptului că mobilizarea parțială se încheiase și în ciuda faptului că nu au pașapoarte rusești sau chiar permise de ședere, ceea ce ar trebui să-i facă neeligibili, relatează platforma rusă independentă de știri SOTA, potrivit cercetătorului independent Chris Owen.

