Pe măsură ce Ucraina câștigă tot mai multe bătălii în fața Rusiei, fisurile din armura celei de-a doua armate a lumii ar fi putut fi văzute cu mult înainte de invazie, iar o bătălie de patru ore care a avut loc în Siria în 2018 este una dintre cele mai izbitoare exemple.

Fondată de ofițerul GRU (serviciul de informații al armatei ruse) Dmitri Utkin, în vârstă de 51 de ani, în 2014 pentru a sprijini separatiștii ucraineni, grupul de mercenari Wagner a reprezentat de atunci interesele Rusiei și ale aliaților săi din Africa și Orientul Mijlociu, participând la războiul civil din Siria de partea președintelui Bashar al-Assad și a luptătorilor săi și fiind acuzat de mai multe atrocități.

Anterior o forță întunecată, acum a ieșit în public pe măsură ce războiul din Ucraina continuă și are nevoie de noi recruți.

„Întotdeauna grupul a făcut parte fie din informațiile militare, fie din forțele de operațiuni speciale”, a declarat expertul militar rus Pavel Luzin pentru Al Jazeera. „Nu a fost niciodată privat sau într-un fel autonom.”

Potrivit lui Luzin, Wagner are două scopuri. Primul este de a folosi indivizi care ar putea reprezenta un risc pentru securitate lăsați la vatră. Al doilea este redistribuirea echilibrului de putere departe de forțele armate oficiale.

„Ne confruntăm cu fragmentarea puterii militare, tipică regimurilor autoritare”, a explicat Luzin.

Wagner, un alt fel de carne de tun cu scopul de a contrabalansa orice amenințare politică din partea generalilor

„Wagner nu este nici forță de elită, nici comandouri bine antrenate, ei sunt doar un alt fel de carne de tun cu scopul de a contrabalansa orice amenințare politică din partea generalilor. Kremlinul pur și simplu nu are încredere în forțele armate.”

„În esență, Wagner a devenit acum atât de public tocmai din cauza schimbării statutului său”, a declarat Mark Galeotti, expert în probleme de securitate rusă, pentru Al Jazeera.

„Cândva a fost un instrument la distanță, negat de statul rus, precum și o afacere destul de autonomă. Acum este puțin mai mult decât o extensie a armatei. Este o sursă alternativă de forță de luptă”.

„Mercenarii nu au statut oficial, deci nu au aceleași drepturi sau garanții ca un reprezentant oficial al forțelor armate, iar plata se face doar după finalizarea unei misiuni”, a declarat Marat Gabidullin pentru Al Jazeera. „Termini misiunea, ești plătit și poți pleca în vacanță.”

Gabidullin, a cărui identitate a fost confirmată de mass-media rusă și ucraineană, este singurul fost mercenar al Grupului Wagner care a vorbit public despre experiențele sale.

Acum locuiește în sudul Franței, unde spune că este în curs de a cere azil și a scris un memoriu, In the Same River Twice, despre experiențele sale.

Motivați de bani

„Orice motiv idealist [pentru a deveni mercenar] este doar pentru acoperire; practic, motivația tuturor sunt banii”, a declarat Gabidullin, care a servit în Wagner din 2015 până în 2019.

„În acel moment, eram într-o stare de depresie, neștiind ce să fac și unde să merg. Eram șomer de ceva vreme. Apoi am auzit de această oportunitate de a mă întoarce la ocupația mea anterioară – am fost soldat profesionist și am servit 10 ani în forțele aeriene.

„Când m-am alăturat grupului, majoritatea oamenilor de acolo aveau experiență de luptă în mai mult de un război – Cecenia, Georgia – iar cea mai mare parte erau dintre cei care luptaseră în Ucraina din 2014”.

Gabidullin a luat parte la campania din Siria, unde a fost rănit de o explozie de grenadă în timpul bătăliei de la Palmyra.

„Înaltul comandament rus a vândut asta ca un război de peste mări fără sânge, dar s-a împăcat rapid cu faptul că acest concept nu funcționează în Siria”, și-a amintit el. „Puterea aeriană și artileria sunt un lucru, dar victoria este obținută prin câștigarea de teritoriu, iar armata siriană pur și simplu nu a fost egală cu Statul Islamic.”

Gabidullin a descris armata siriană ca fiind neprofesionistă și nemotivată, mâncată de o corupție înfloritoare la fiecare nivel.

„Dar înaltul comandament rus a trebuit să salveze fața, așa că a dislocat mercenari, pentru că pierderile suferite de mercenari nu au fost luate în considerare în cifrele oficiale”, a spus el. „Deci s-a realizat iluzia unui război fără sânge, dar în realitate a fost multă vărsare de sânge.

„Noi am purtat acel război. Nimeni altcineva nu ar putea face ceea ce am făcut noi.”

Forțele americane au ucis sute de mercenari în Siria

În 2018, se crede că zeci de mercenari ruși au murit în raidurile aeriene ale SUA asupra forțelor proguvernamentale din Siria, după ce au atacat o instalație petrolieră pe care americanii o apărau. Dar se știe puțin despre mercenarii care mor, în parte pentru că familiile lor sunt sub presiune să tacă.

Când SUA au lansat Operațiunea Inherent Resolve în iunie 2014, scopul său a fost să distrugă gruparea Stat Islamic din Irak și Siria. Forțele americane și aliații lor au încercat să distrugă celebra organizație teroristă, dar conflictul a evoluat în cele din urmă într-un război proxy între două superputeri, pe măsură ce Rusia și-a angajat forțele militare să apere regimul președintelui sirian Bashar al-Assad. SUA au fost aliate cu luptătorii kurzi și cu Forțele Democratice Siriene împotriva inamicului comun, ISIS, dar conflictul regional a implicat o rețea complicată de facțiuni și obiective disparate.

În acest context, Rusia și SUA au deschis o linie telefonică de comunicații pentru a evita conflictul direct, susținându-și, în același timp, mandatarii din părți opuse. În februarie 2018, după trei ani în care au evitat cu grijă o confruntare directă, cele două puteri mondiale s-au confruntat pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Bătălia de la Khasham - o luptă de aproximativ patru ore în care puternicul urs rus (și aliații săi sirieni) a fost transformat într-un cățeluș care scâncește de o forță mult mai mică de comandouri americane.

Pe 7 februarie 2018, un grup de pușcași marini ai forțelor speciale ale armatei americane au văzut cum o forță inamică s-a adunat la 20 de mile depărtare, lângă malul de est al Râul Eufrat. Grupul combinat de forțe siriene și mercenari ruși din Grupul Wagner era format din 500 de soldați, cu 27 de vehicule - inclusiv tancuri rusești T-72 și transportoare blindate de trupe.

Comandanții americani care monitorizau situația de la centrul de operațiuni aeriene de la Baza Aeriană Al Udeid din Qatar și Pentagonul au fost nedumeriți în timp ce priveau o forță inamică masivă poziționându-se pentru a ataca un avanpost unde se aflau aproximativ 30 de Rangers ai Armatei SUA și comandouri Delta Force. Comandamentul Operațiunilor (JSOC) lucra alături de forțele kurde și arabe. Comandanții americani au pregătit aeronavele și echipajele de la sol, iar membrii detașamentului JSOC s-au pregătit să se apere.

Pușcașii marinii și Beretele Verzi au pregătit o forță de reacție rapidă de aproximativ 16 membri, încărcând patru vehicule rezistente la mine cu rachete antitanc, optică termică, mâncare și apă.

La 20:30, când trei tancuri rusești se apropiau, a devenit clar că un atac era iminent și forța de reacție rapidă s-a pregătit să-l pareze. La 22:30, coloana de vehicule rusești și siriene a deschis focul asupra avanpostului american. Tancurile, artileria și focul de mortiere i-au bombardat pe americani în timp ce alergau spre pozițiile lor defensive și au răspuns cu foc de mitraliere și rachete antitanc.

În primele minute ale bătăliei, secretarul american al Apărării de atunci, Jim Mattis, l-a contactat omologul său rus. „Înaltul comandament rus din Siria ne-a asigurat că nu sunt ai lor”, a mărturisit Mattis mai târziu în fața Congresului. Secretarul Apărării i-a ordonat apoi Șefului de Stat Major al armatei SUA, general Joseph F. Dunford Jr., „să anihileze inamicul”. „Și a fost anihilat”, a adăugat Mattis. În jurul orei 1 dimineața - artileria și tancurile inamice au fost reduse la tăcere. La sfârșitul luptei, între 200 și 300 de luptători wagnerieni și sirieni arau morți. În interiorul avanpostului JSOC, un luptător sirian aliat a fost rănit și niciun american nu a pățit ceva.

În urma măcelului, presa de stat rusă a minimizat bătălia. Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus, a declarat că doar cinci mercenari ruși au fost uciși. Rapoartele înregistrărilor audio care descriu bătălia spun o poveste mult diferită.

„Pe scurt, ne-au dat o lovitură”, spune un veteran al Grupului Wagner într-o înregistrare. „Da, o escadrilă a pierdut imediat 200 de oameni... O alta a pierdut 10 oameni și nu știu despre a treia escadrilă, dar a fost ruptă destul de rău... Ne-au făcut bucăți.”

Victoria americană a funcționat ca un factor de descurajare o lună mai târziu, când un alt grup de luptători sirieni și mercenari ruși au încercat o provocare similară lângă forțele americane de-a lungul Eufratului. De data aceasta, când Mattis și-a sunat omologul rus, forțele inamice s-au împrăștiat, evitând o a doua înfrângere.

Ce face Grupul Wagner în Ucraina

În săptămânile premergătoare invaziei Ucrainei de către Rusia, se crede că mercenarii Grupului Wagner au fost implicați într-o serie de așa-numite atacuri sub „steag fals” în estul Ucrainei, care au fost concepute pentru a oferi Rusiei un pretext pentru atac.

Wagner a mers pentru prima dată în regiune în 2014, spune Tracey German, profesor de conflict și securitate la King's College din Londra.

„Aproximativ 1.000 dintre mercenarii au sprijinit milițiile pro-ruse care luptau pentru controlul regiunilor Lugansk și Donețk”, spune ea.

Trei mercenari ai Grupului Wagner sunt acuzați de procurorii ucraineni că au comis crime de război în satul Motizin, lângă Kiev, în aprilie, alături de trupele ruse.

Procurorii au spus că aceste crime de război includ crima și tortura. Doi dintre mercenarii Wagner numiți sunt din Belarus, iar celălalt este din Rusia.

Mercenarii Wagner ar fi putut fi implicați și în uciderea civililor din Bucea, în timpul retragerii forțelor ruse din jurul Kievului.

Acum, spune dr. Samuel Ramani, membru asociat la Royal United Services Institute, membrii Grupului Wagner luptă alături de trupele obișnuite în regiunea Donbas.

„Grupul Wagner a jucat un rol activ în capturarea orașelor precum Popasna și Severodonețk din Luhansk”, spune el. Se presupune că mercenarii Wagner au luat parte la lupte strategice pentru orașele ucrainene Popasna și Lisiciansk, precum și centrala electrică Vulehirsk. Oligarhul Evgheni Prigojin, care finanțează grupul, a fost fotografiat în regiunea ocupată Lugansk în aprilie.

„În prezent, este o unitate informală, neoficială, a armatei ruse, pentru care nu se raportează victime”.

Ucrainenii au lovit în vară baza Grupului Wagner din Poposna din Lugansk și alte baze ale acestora din apropiere de Stahanov în iunie.

Și, în timp ce Kremlinul rămâne secretos cu privire la victimele din Ucraina, mercenarii Wagner dislocați ca forțe de primă linie sunt prost echipați și au suferi pierderi grele.

Cum a început Grupul Wagner

Grupul Wagner a intrat pentru prima dată în acțiune în timpul anexării Crimeii de către Rusia în 2014, spune prof. German.

„Se crede că mercenarii săi sunt unii dintre „omuleții verzi” care au ocupat regiunea”, spune ea. „Înființarea unei armate de mercenari este împotriva constituției ruse”, adaugă ea. „Cu toate acestea, Wagner oferă guvernului o forță pe care o poate nega. Wagner se poate implica în străinătate, iar Kremlinul poate spune: „Nu are nimic de-a face cu noi”.

Unii sugerează că agenția de informații militare a Rusiei, GRU, finanțează și supraveghează în secret Grupul Wagner.

Surse mercenare au declarat pentru BBC că baza sa de antrenament din Molkino, în sudul Rusiei, se află lângă o bază a armatei ruse.

Unde a fost activ Grupul Wagner?

În 2015, Grupul Wagner a început să opereze în Siria, luptând alături de forțele proguvernamentale și păzind câmpurile petroliere.

Acesta este activ în Libia din 2016, sprijinind forțele loiale generalului Khalifa Haftar. Se crede că până la 1.000 de mercenari Wagner au luat parte la avansul lui Haftar asupra guvernului oficial de la Tripoli în 2019.

În 2017, Grupul Wagner a fost invitat în Republica Centrafricană (RCA) pentru a păzi minele de diamante. De asemenea, se raportează că lucrează în Sudan, protejând minele de aur.

În 2020, Trezoreria SUA a declarat că Wagner a „acţionat ca o acoperire” în aceste ţări pentru companiile miniere ale lui Prigojin, precum M Invest şi Lobaye Invest – şi le-a pus sub sancţiuni.

Mai recent, Grupul Wagner a fost invitat de guvernul din Mali, în Africa de Vest, pentru a asigura securitatea împotriva grupărilor militante islamice. Sosirea sa în 2021 a influențat decizia Franței de a-și retrage trupele din această țară.

În Burkina Faso, colonelul Ibrahim Traoré, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat militară, a indicat că guvernul său este dispus să colaboreze cu Grupul Wagner pentru a combate militanții IS, care controlează mari părți ale țării.

Dr. Ramani spune că în afara Ucrainei, Wagner Group are aproximativ 5.000 de mercenari care operează în întreaga lume.

Ce crime ar fi comis Wagner în afara Ucrainei?

Organizația Națiunilor Unite și guvernul francez i-au acuzat pe mercenarii Wagner că au comis violuri și jaf împotriva civililor din Republica Centrafricană, iar UE le-a impus sancțiuni ca urmare a acestor crime.

În 2020, armata Statelor Unite a acuzat mercenarii Wagner că au instalat mine și alte dispozitive explozive improvizate în și în jurul capitalei libiei, Tripoli.

„Folosirea nesăbuită de către Grupul Wagner a minelor antiterestre și a capcanelor explozive dăunează civililor nevinovați”, a declarat contraamiralul Heidi Berg, directorul de informații la Comandamentul Africa al Armatei SUA.

Acuzații de tortură, execuții neinvestigate

Pe lângă Siria, Wagner este activ în Africa din 2017.

În Sudan, se pare că supraveghează operațiunile de extracție a aurului, lucrând îndeaproape cu guvernul militar al Sudanului. Activiștii și bloggerii acuză Rusia că a sprijinit lovitura militară din Sudan și că fură aurul țării.

În Republica Centrafricană (RCA), Wagner a respins un avans rebel asupra Bangui în ianuarie anul trecut. În capitală a fost construită o statuie a unui soldat rus care apără o familie locală, iar un film de acțiune, The Tourist, glorifiază isprăvile grupului în RCA.

În 2018, trei jurnalişti ruşi care investigau grupul au fost ucişi într-o ambuscadă în timp ce se documentau despre Wagner în RCA.

Human Rights Watch i-a acuzat pe mercenari că torturează, execută și răpesc civili în această țară.

În Siria, angajații Wagner au fost acuzați că au torturat, împușcat și decapitat un soldat care dezertase. Până acum, aceste afirmații nu au fost investigate de autoritățile ruse.

