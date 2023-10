"Vrăjitoarea", una dintre capcanele mortale folosite de ruși pe frontul din Ucraina

Contraofensiva lansată de ucraineni în vară a fost încetinită în mare parte și de numărul mare de mine antipersonal puse de ruși.

Hulk, un genist ucrainean, spune că una dintre cele mai periculoase mine este OZM-72, denumită „broasca“ sau „vrăjitoarea“. Sare până la un metru înălţime. Carcasa rămâne în urmă, încărcătura sare afară şi are loc explozia. Sunt 2.400 de fragmente în interiorul acestei mine. Cu o rază de acţiune de 30 de metri, are o eficienţă de 100%.

Ucraina a atras aproximativ 500 de milioane de euro pentru deminare, bani care vor fi cheltuiți pe echipamente de inspecție, echipamente și echipamente pentru geniști.

Mine antipersonal POM-3, un model nou și foarte sofisticat, care se pot declanșa chiar dacă nu sunt călcate și care, la declanșare, sar de la sol pentru a exploda la nivelul capului, au fost identificate de ONG-ul Human Rights Watch în jurul orașului Harkov la sfârșitul lunii martie. Este primul caz documentat de utilizare a acestor mine de la începutul războiului din Ucraina, transmite France24:

Soldații ruși încep să lase în urmă mine pe măsură ce trupele lor se retrag sau se repoziționează în Ucraina. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că armata rusă lasă mine în urmă, inclusiv în jurul "caselor distruse, a echipamentelor abandonate și chiar în corpurile cadavrelor pe care le lasă în urmă".

Utilizarea masivă a acestui tip de armă nu a putut fi verificată în mod independent pe teren de mai multe surse, subliniază agenția de presă AP. Cu toate acestea, existența minelor antipersonal lăsate de ruși în Ucraina a fost deja verificată de Human Rights Watch (HRW).

Organizația neguvernamentală a primit fotografii cu aceste dispozitive mortale, realizate în regiunea orașului Harkov, în estul Ucrainei. "Ne-au fost trimise de către deminatorii ucraineni pe 28 martie", a declarat Fred Abraham, director asociat de programe pentru Human Rights Watch, contactat de France 24. Fotografiile au fost apoi trimise spre verificare unor experți independenți care lucrează cu HRW.

Aceasta este prima utilizare documentată a minelor antipersonal de la începutul războiului de invazie al Moscovei în Ucraina, pe 24 februarie. Rusia, care nu este semnatară a Tratatului de interzicere a minelor din 1997, spre deosebire de Ucraina, are un istoric de utilizare a minelor antipersonal în conflictele în care este implicată. "Nu am fost surprinși, pentru că oriunde se duc soldații ruși, în Siria, Libia sau în altă parte, ei lasă în urmă mine", a declarat Mark Hiznay, director asociat al diviziei de armament din cadrul Human Rights Watch, contactat de France 24. "Am găsit urme de mine antipersonal de fabricație sovietică sau rusă în 60 de țări", a declarat Fred Abraham.

Însă cele care au fost localizate în jurul Harkovului sunt de un nou tip. Este vorba despre minele POM-3 "fabricate în 2021 și au fost în curs de dezvoltare timp de cinci ani", explică Mark Hiznay. Acest nou model poate fi declanșat chiar înainte ca o victimă să calce pe el. Are senzori care pot detecta mișcările din apropiere și se declanșează de la distanță.

Mecanismul, ca atare, nu este nou. "Sunt senzori seismici care au fost folosiți pe mine încă din anii '70, în special de către americani în timpul războiului din Vietnam. Ele nu sunt folosite doar pentru a detecta mișcările, ci pot fi configurate pentru a declanșa mina doar atunci când este detectată o anumită greutate, ceea ce permite, de exemplu, în teorie, să explodeze doar la trecerea unui camion militar și nu a unei mașini civile", explică Alexandre Vautravers, expert în securitate și armament și redactor al "Revistei militare elvețiene" (RMS), contactat de France 24.

Dar POM-3 duce tehnica mortală mai departe: atunci când sunt detonate, aceste mine sar deasupra solului și explodează, fragmentându-se pe un perimetru de 16 metri în jurul lor, precizează site-ul de știri militare CAT-UXO ("Collective awareness to UXO", acronim pentru Unexploded Ordnance, sau „dispozitive explozive implantate”) care a documentat acest model de mină antipersonal rusească.

Cu alte cuvinte, sunt concepute pentru a exploda la nivelul capului victimelor și pentru a produce pagube pe o suprafață mult mai mare decât minele antipersonal tradiționale.

Dar asta nu este tot. Aceste mine nu sunt plasate manual. Pot fi lansate lansate de zeci de lansatoare de rachete în același timp, la distanțe de cca 15 kilometri. POM-3 sunt, în plus, echipate cu un sistem de autodistrugere care poate fi declanșat de la distanță și pot fi programate să explodeze opt ore sau 24 de ore mai târziu, potrivit site-ului CAT-UXO.

POM-3 este capabil să "facă diferența între un animal și o ființă umană", scrie New York Times. Cel puțin așa susține producătorul în documentele sale de vânzare, susținând că există algoritmi și inteligență artificială încorporate, care fac posibilă această distincție", notează Mark Hiznay. Pentru Alexandre Vautravers, "este vorba de un simplu discurs de marketing, nu există mine antipersonal capabile să facă acest lucru".

Chiar dacă aceste mine nu sunt atât de "inteligente" cum susțin rușii, "poate părea uimitor să folosești dispozitive atât de sofisticate", spune Mark Hiznay. Poate că "nu mai au alt fel de mine", notează acest expert de la Human Rights Watch.

Rămâne de văzut dacă Harkov este singurul loc în care armata rusă a amplasat POM-3. Descoperirea lor "ar trebui, în orice caz, să ne facă să ne intensificăm căutările, mai ales în jurul altor orașe din Ucraina din care armata rusă s-a retras recent, cum ar fi Kiev sau Mariupol", notează Fred Abraham de la Human Rights Watch.

Acest lucru este deosebit de important deoarece acest tip de mină este mai greu de dezactivat din cauza senzorilor săi. "În acest moment nu avem o soluție pentru acest tip de amenințare", a declarat pentru New York Times James Cowan, director al HALO Trust, un ONG britanic care se ocupă de curățarea fostelor zone de conflict de orice dispozitiv exploziv rămas, cum ar fi minele. "Probabil că vom avea nevoie de un donator care să ne furnizeze roboți care să poată dezamorsa aceste dispozitive de la distanță", conchide el.

