Anton Cerepennikov, șeful X Holding, cea mai mare companie IT din Rusia, a murit sâmbătă, la vârsta de 40 de ani, conform agenției ruse de stat TASS.

Anton Cerepennikov, o figură cheie în operațiunea de spionaj a lui Putin, a fost descoperit decedat la proprietatea sa din Moscova.

Potrivit presei ruse, cauza morții lui a fost „stop cardiac”, deși nu a existat nicio autopsie. Unul dintre prietenii săi apropiați susține că nu crede că acesta este cauza morții.

Cerepennikov a fost văzut ca o figură sinistră în rândul elitei ruse. El a fost proprietarul majorității sistemelor pentru interceptarea telefoanelor și stocarea traficului de internet din Rusia. „Asasinarea lui nu poate fi exclusă, deoarece aparatul de securitate devine disperat din cauza războiului eșuat”.

Holdingul său Citadel a fost avut „aproape monopol asupra interceptării telefonice a rușilor”.

Cherepennikov s-a născut la Moscova pe 7 mai 1983.

În 2005, a fondat compania Triat Systems, care a furnizat servicii de securitate a informațiilor pe infrastructura smartphone-urilor Blackberry. El a fost, de asemenea, proprietarul pe termen lung al clubului esports Virtus.pro, fondatorul holdingului de esports ESforce. În ianuarie 2018, Esforce a fost vândută către Mail.ru Group pentru 100 de milioane de dolari.

În 2018, Cherepennikov, împreună cu Rostec, au creat compania de cercetare și producție Kryptonit, care a fost implicată în dezvoltări în domeniul criptografiei, calculului cuantic, învățării automate, big data, blockchain și telecomunicații. În decembrie același an, Cherepennikov a înființat grupul IT multidisciplinar ICS Holding, unde a transferat activele IT existente.

Venitul consolidat al grupului rus de IT ICS Holding la sfârșitul anului 2022 a crescut cu 115% față de 2021, la 91 de miliarde de ruble (902 milioane de euro), informează TASS.

Anunțul vine după moartea oligarhului miliardar Igor Kudriakov - un fost oficial guvernamental și om de afaceri bogat.

Așadar, două personalități importante legate de regimul lui Putin au fost confirmate decedate în doar 48 de ore.

