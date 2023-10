Ce modificări au adus ucrainenii tancurilor de luptă britanice Challenger 2

Ucraina pare să fi adăugat un blindaj suplimentar tancului la Challenger 2, fabricat în Marea Britanie, pentru a proteja un punct slab al mașinii de luptă de 69 de tone.

Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare pare să arate un tanc Challenger 2 cu un grătar metalic deasupra „glacis-ului”, secțiunea înclinată din partea din față a carenei tancului, scrie Forbes.

Deși tancurile britanice sunt bine protejate cu blindaj Dorchester, despre care un expert militar a spus pentru Business Insider că este printre cele mai bune din lume, ele au o anumită vulnerabilitate la atacuri.

Glacisul (cea mai înclinată secțiune frontală a corpului unui tanc) este mai slab decât restul, deoarece vehiculul a fost proiectat pentru război mai degrabă defensiv, decât ofensiv, notează Forbes.

🎥Challenger 2 tank no. 506 of Ukrainian 82nd Air Assault Brigade in the south.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/0BCk7zGNSF