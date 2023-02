Ministrul Apărării britanic: „Ucrainenii trebuie instruiți să lupte în stil occidental. Modul de luptă sovietic epuizează stocurile“

Ucraina trebuie să fie instruită în „modul occidental” de utilizare a muniției pentru a conserva stocurile în scădere, a declarat Ben Wallace, ministru Apărării din Marea Britanie.

Ben Wallace a avertizat că trupele de la Kiev ar putea rămâne fără muniție dacă nu o vor folosi cu mai multă moderație sau dacă nu vor utiliza muniție de precizie.

El a vorbit la sediul NATO din Bruxelles, în timp ce miniștrii apărării din cadrul alianței s-au întâlnit pentru a discuta cum să ajute cel mai bine Ucraina să respingă invazia ilegală a lui Vladimir Putin, care va intra în curând în al doilea an.

Wallace a spus: „Modul de luptă rusesc, sau sovietic, este încărcat cu muniție, cu baraje masive de artilerie. Nu așa ne-am organizat pentru a lupta în Occident și în NATO. Ucraina folosește cantități uriașe de muniție pentru a se apăra; de aceea îi antrenăm să lupte într-un mod occidental.”

„Dacă pot fi foarte preciși în utilizarea artileriei, în loc să fie nevoiți să folosească sute de obuze pentru a imobiliza o unitate rusă, pot folosi doar două sau trei, deoarece pot vedea exact unde cade focul”, a subliniat oficialul de la Londra.

Ads

Ben Wallace a mai declarat pentru Times Radio: „Deci, dacă putem face ambele, ne putem asigura că sunt mult mai eficienți la sol. Și, în același timp, putem să ne asigurăm că ne rezolvăm propriile noastre deficiențe acasă.”

Se crede că forțele armate ucrainene trag aproximativ 6.000 de lovituri de artilerie pe zi, consumând stocurile mai repede decât le poate aproviziona Occidentul și la aproximativ o treime din amploarea folosită de Rusia.

Lloyd Austin, secretarul american al apărării, a declarat că mai multe națiuni occidentale fac presiuni pentru a antrena Ucraina în tactici care ar reduce dependența sa de obuze de artilerie.

Bastian Giegerich, directorul de apărare și analiză militară de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că națiunile europene au în prezent capacitatea de a produce aproximativ 300.000 de obuze de artilerie grea de calibru 155 mm pe an. „Majoritatea surselor din industrie cred că ar putea crește relativ rapid în acest an cu aproximativ 50%”, a declarat el pentru The Telegraph.

Ads

Cu toate acestea, el a avertizat că „orice depășește acest nivel va dura mai mult”, ceea ce înseamnă că Ucraina are nevoie de aprovizionare cu muniție din afara Europei și de trecerea la muniții mai precise, cum ar fi artileria Excalibur cu ghidare GPS, pentru a respinge trupele Moscovei.

Șeful de Stat Major al armatei SUA, Mark Milley, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au declarat că Pentagonul s-a gândit la creșterea producției de muniție, inclusiv pentru că nu este suficientă pentru a ajuta Ucraina. Cert este că tunarii ucraineni folosesc obuzele mai repede decât are timp NATO să le fabrice. Financial Times a scrie despre asta, adăugând că pentru aceasta, evident, va fi necesară creșterea cheltuielilor militare.

În timpul unui interviu acordat publicației, Milli a spus că Pentagonul supraestimează în prezent cât de multă muniție este de fapt necesară pentru a duce un război modern.

„Una dintre lecțiile acestui război este că consumul de muniție este foarte mare și trebuie să ne revizuim propriile stocuri și planuri pentru a ne asigura că am făcut totul corect”, a explicat el.

Prin urmare, Departamentul de Apărare al SUA, efectuând o analiză, trebuie să înțeleagă care sunt nevoile reale de obuze în acest moment și să le includă în buget. Milley a adăugat că „muniția este foarte scumpă”.

El a mai menționat că viitoarea contraofensivă a Forțelor Armate a condus la faptul că Occidentul intenționează să crească producția de muniție.

Ads