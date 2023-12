Un soldat ucrainean spune că au încetat să mai bombardeze mici unități rusești pentru că rămân fără muniție de artilerie fabricată în SUA

Un soldat ucrainean a declarat că brigada sa a încetat să bombardeze micile unități rusești, deoarece rămânea fără muniție de artilerie furnizată de SUA, potrivit The Times of London.

„Când sunt doi sau trei soldați, nu mai trag; doar când este o situație critică, să zicem, zece tipi apropiați de infanterie noastră, vom acționa”, a declarat sergentul Taras „Fizruk” pentru publicația londoneză.

Artileristul în vârstă de 31 de ani a spus că el și tovarășii săi din Brigada 47 Mecanizată „au avut de zece ori mai multe muniții în timpul verii”, conform ziarului.

"Proiectilele americane vin în loturi cu greutăți aproape identice, ceea ce face mai ușor să corectezi focul, cu foarte puține lovituri nereușite. Acum avem proiectile din toată lumea de calități diferite, și primim doar 15 pentru trei zile. Săptămâna trecută, am primit un lot plin de obuze care nu și-au lovit țintele", a spus soldatul.

Lipsa de proiectile, a adăugat Fizruk, a împiedicat controlul unității sale asupra flancului nordic al orașului Avdiivka din estul Ucrainei și capacitatea armatei de a trage în trupele rusești.

"Ar trebui să controlăm sectorul nostru de la 4 km distanță, astfel încât să putem omorî câteva sute de soldați ruși înainte să ajungă la infanteria noastră și să avem doar câțiva răniți," a declarat el, adăugând: "Dar fără muniție, nu putem."

Proviziile occidentale, „pe fundul butoiului“

SUA și aliații NATO au dificultăți în a ține pasul cu cererile Ucrainei pentru proiectile de artilerie și muniție, din cauză că depozitele de muniție occidentale se epuizează, scrie Business Insider.

Ads

Forțele ucrainene au tras aproximativ 7.000 de proiectile și cartușe pe zi, conform datelor furnizate de Ministerul Apărării din Estonia.

Aprovizionarea occidentală se află acum la "fundul sacului", a declarat amiralul Rob Bauer din Țările de Jos, președintele Comitetului Militar al NATO, la o întâlnire a Forumului de Securitate de la Varșovia în octombrie.

"Avem nevoie de volume mari. Economia noastră liberală de tip la timp și cât trebuie, pe care am construit-o împreună în 30 de ani, este bună pentru multe lucruri - dar nu și pentru forțele armate când este în desfășurare un război," a comentat el, conform BBC.

Problema a fost agravată de republicanii din Congres, care amenință că vor retrage ajutorul crucial pentru Ucraina, inclusiv muniția, un element definitoriu în lupta din prima linie.

Andrii Iermac, șeful biroului prezidențial al Ucrainei, a declarat că întârzierea Congresului în furnizarea de ajutor Ucrainei ar putea "face foarte probabilă imposibilitatea de a continua eliberarea teritoriului și va crea un risc ridicat de pierdere a războiului," conform The New Voice of Ukraine.

Ads

Ajutorul recent angajat pentru Ucraina a atins un "nou minim" între august și octombrie, cu o scădere de 90% față de aceeași perioadă din 2022, potrivit unui raport compilat de Institutul Kiel pentru Economia Mondială.

Institutul Kiel, care a monitorizat ajutorul promis și trimis Ucrainei, a anunțat joi, 7 decembrie, că în timp ce noul pachet de ajutor al SUA a fost amânat pentru anul viitor, promisiunea UE de a furniza un milion de proiectile a stagnat.

Războiul Israelului cu Hamas ar putea devia, de asemenea, zeci de mii de proiectile de artilerie programate inițial pentru Ucraina, a informat Axios în octombrie.

În ciuda faptului că are tancuri germane Leopard 2 și vehicule americane de luptă Bradley M1, Fizruk a declarat pentru The Times of London că unitatea sa nu ar putea străbate liniile defensive ale Rusiei fără obuze de artilerie.

Pentru a compensa deficitul, Fizruk a declarat ziarului că unitatea sa folosește acum drone neînarmate pentru a speria trupele ruse și strânge fonduri pentru armele pe care le pot cumpăra.