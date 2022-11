Întreprinderile ucrainene importante din punct de vedere strategic și care aparțineau oligarhilor Konstantin Jevago, Igor Kolomoiski, Viaceslav Boguslaev și Konstantin Hrigorișhin au fost naționalizate, scrie pravda.ua.

„Pe 6 noiembrie, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și a Bursei de Valori din Ucraina a adoptat o decizie prin care se asigură înstrăinarea obligatorie a acțiunilor PJSC Ukrnafta, PJSC Ukrtatnafta, JSC Motor Sich, PrJSC AvtoKrAZ și PrJSC Zaporojtransformator și trecerea acestora în proprietatea statului”.

PJSC "Ukrnafta" este cea mai mare companie producătoare de petrol din Ucraina. Structurile lui Igor Kolomoiski dețin aproximativ 42% din acțiunile acesteia. Statul reprezentat de SA „Naftogaz” - 50% plus 1 acțiune. Alte acțiuni sunt deținute de acționari minoritari.

PJSC „Ukrtatnafta” deține rafinăria de petrol Kremenciug (dezactivată din cauza bombardamentelor rușilor). În această companie, Igor Kolomoiski împreună cu partenerul său Ghennadi Bogoliubov dețin aproximativ 60%. Și statul prin NJSC "Naftogaz", 40%.

Volodimir Zelenski i-a luat și cetățenia ucraineană lui Kolomoiski. Viaceslav Boguslaev era proprietarul Motor Sich JSC. El a fost arestat recent sub acuzația de trădare. La începutul anului 2017, Boguslaev a vândut 56% din acțiunile companiei holdingului chinez Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Organele statului au constatat încălcări, în special ale legislației antimonopol, iar decizia a fost blocată. Acțiunile companiei au fost ulterior sechestrate.

Ads

PJSC „AvtoKrAZ” face parte din grupul „Finanțe și credit” al oligarhului Konstantin Jevago . O companie producătoare de camioane care și-a declarat falimentul. Omul de afaceri însuși s-a ascuns de mult timp în străinătate.

Proprietarul PJSC „Zaporojtransformator” este Kostiantin Hrigorișin. Întreprinderea, care produce echipamente pentru transformatoare și reactoare, este în prezent falimentară.

„Nu se știe dacă transferul de acțiuni ale acestor întreprinderi va fi compensat foștilor proprietari și acționarilor minoritari”, scriu jurnaliștii ucraineni.

Volodimir Zelenski și-a exprimat opinia că oligarhii nu au loc în Ucraina postbelică.

Ads