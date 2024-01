Putin ar putea planifica o ofensivă la scară largă în Ucraina pentru vara anului 2024. ”Ar putea chiar ataca o ţară NATO cândva”

Trupele ruse ar putea planifica o ofensivă la scară largă în Ucraina „încă din această vară”, scrie The Financial Times, citând oficiali ucraineni care au acceptat să vorbească sub rezerva anonimatului.

În 2024, comandamentul militar ucrainean va decide să treacă forțele armate la o fază de apărare activă, deoarece Rusia ar putea planifica o ofensivă de amploare în vară. Este posibil ca inamicul să încerce să captureze din nou capitala Kiev, potrivit FT, care citează și oficiali occidentali anonimi.

Kievul nu mai speră la o victorie rapidă, ci se pregătește pentru o confruntare lungă cu Rusia. Prin urmare, obiectivul forțelor ucrainene în 2024 este de a menține linia de apărare.

În acest scenariu, potrivit surselor, Rusia ar căuta să captureze teritoriile rămase ale celor patru regiuni ucrainene a căror anexare a declarat-o în 2022: regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporizhzhia. Oficialii au mai spus că nu exclud posibilitatea ca Rusia să atace și Harkovul sau chiar Kievul.

FT a spus că, potrivit unui raport desecretizat al serviciilor secrete americane, pe care jurnaliştii săi l-au văzut în decembrie 2023, obiectivul lui Vladimir Putin în Ucraina – „cucerirea ţării şi subjugarea poporului” – nu s-a schimbat.

Ads

De asemenea, publicația a citat un oficial occidental nenumit care lucrează pe probleme legate de Ucraina. În evaluarea sa, există „puține perspective ale unei descoperiri operaționale de ambele părți în 2024”. În schimb, a spus sursa, Ucraina ar trebui să se concentreze pe menținerea liniilor sale actuale de apărare în timp ce simultan „sondează punctele slabe” în apărarea Rusiei și lansează lovituri la distanță lungă. Această strategie, a spus el, va permite Forțelor Armate ucrainene să se pregătească pentru 2025, când o contraofensivă ucraineană va avea șanse mai mari de reușită dar depinde, printre altele, de ajutorul în continuare din partea partenerilor.

FT subliniază că, chiar dacă Congresul SUA aprobă decizia de a continua sprijinirea Ucrainei, este puțin probabil ca Kievul să poată obține un avantaj militar și tehnologic decisiv pe câmpul de luptă. În general, Occidentul nu crede într-o descoperire operațională a niciuna dintre părți în acest an.

Ads

Dar în State, se presupune că impasul care a apărut acum pe câmpul de luptă riscă încă să joace în mâna agresorului.

Ministrul apărării german Boris Pistorius a avertizat că războiul dintre Rusia şi Ucraina s-ar putea extinde în ţările din vecinătate, potrivit DPA. Oficialul de la Berlin estimează că Vladimir Putin ar putea invada o țară NATO peste „5-8 ani” începând de acum.

„Auzim ameninţări de la Kremlin aproape în fiecare zi - cel mai recent din nou împotriva prietenilor noştri din statele baltice”, a declarat Pistorius într-un articol publicat de cotidianul Tagesspiegel vineri, la exact un an de la preluarea mandatului de ministru federal al apărării.

Referitor la armata germană (Bundeswehr), Boris Pistorius a accentuat: „Trebuie să ne consolidăm rapid capacităţile de apărare, în contextul urgenţei situaţiei ameninţării”.

„Aşadar, trebuie să luăm în calcul faptul că (preşedintele rus) Vladimir Putin ar putea chiar ataca o ţară NATO cândva”, a afirmat Boris Pistorius, care a estimat că, dacă ar fi să se întâmple, acest lucru ar avea loc peste „5-8 ani” începând de acum.

Ads

Prin apelul său ca Bundeswehr să devină „pregătită de război”, Pistorius a dorit să „zdruncine societatea” germană. El aşteaptă propuneri pentru reintroducerea unei versiuni a serviciului militar obligatoriu până în aprilie, după ce ţara sa a renunţat la acesta în 2011.

Potrivit ministrului german, industria apărării trebuie să devină mai eficientă. Boris Pistorius s-a pronunţat pentru reformarea datoriei publice, din raţiuni de securitate. „Cu un mecanism al datoriei în forma actuală, nu vom trece aceste crize teferi”, a explicat el.

Pe de altă parte, reprezentantul Berlinului a respins cererile de suplimentare a ajutorului militar german pentru Ucraina, spunând că Bundeswehr nu poate ajunge la „epuizare” şi lăsa Germania „lipsită de apărare”.