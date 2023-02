Ofensiva majoră a Rusiei în estul Ucrainei a început. Kremlinul suferă pierderi colosale: primul „Terminator” din istorie distrus

Forțele Rusiei ar fi demarat deja ofensiva pe frontul din estul Ucrainei, în dimineața zilei de 9 februarie, conform ultimelor informații independente.

Imagini ale luptelor din zona Donbasului au început să apară pe rețelele de socializare.

În zona Lugansk, rușii ar fi pierdut un blindat de tipul BMPT „Terminator”, una dintre cele mai moderne arme ale infanteriei rusești. Ar fi prima pierdere a unui asemenea tanc confirmată până acum în istoria războaielor moderne.

The fact that the Russian offensive west of Kreminna is rather sluggish are emphasized by the first visually confirmed destroyed BMPT (Terminator).

La ofensivă participă unități ale mai multor regimente ale diviziilor 144 și 3 de infanterie motorizată (Armata 20 de Arme Combinate, Districtul Militar de Vest), cu sprijinul unor unități ale Diviziei 76 aeropurtate și al unor unități nespecificate din Districtul Militar de Sud.

Ritmul operațiunilor rusești de-a lungul liniei Svatove-Kreminna din vestul regiunii Lugansk a crescut semnificativ în ultima săptămână, surse rusești raportând că trupele Moscovei atacă liniile de apărare ucrainene și fac progrese minore de-a lungul frontierei Harkov-Lugansk, în special la nord-vest de Svatove, lângă Kupiansk, și la vest de Kreminna.

The videos of Kreminna are now pouring in and they point to another Russian failure. #Ukraine #Kreminna #Luhansk

Ads

via @Tendar with subtitles by targum[.]videohttps://t.co/3gaPfCD5Pp