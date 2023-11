General locotenentul Valeri Kondratiuk, care a condus Serviciul de Informații Externe și Direcția Principală de Informații a Ucrainei, a declarat că serviciile speciale ruse au folosit arsen și mercur pentru a o otrăvi pe Marianna Budanova, soția șefului Direcției Principale de Informații a armatei Ucrainene (GUR), Kirilo Budanov.

Potrivit acestuia, șeful GUR și majoritatea ofițerilor de informații sunt ținte constante ale rușilor, ocupanții încearcă să lovească persoane mai puțin protejate, adică rudele. Aceasta este una dintre tacticile inamicului, a spus Kondratiuk.

„Am informații care încă nu erau cunoscute. Otrăvirea s-a produs cu metale grele, în organism au fost găsite arsen și mercur, potrivit analizelor. Și este clar că îndepărtarea acestora din corp necesită o anumită perioadă de timp”, a spus fostul șef al informațiilor.

