Avertisment fără precedent transmis de Ucraina locuitorilor Moscovei: "Stați acasă pe 9 mai!"

Una dintre instituțiile de forță din Ucraina a făcut public un anunț care-i vizează pe rușii care intenționează să participe pe 9 mai la manifestările programate în fiecare an cu ocazia Zilei Victoriei.

Direcția de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) sfătuiește publicul rus să stea departe de parada din 9 mai din Piața Roșie din Moscova unde va fi sărbătorită, ca în fiecare an, Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial și să evite apropierea de criminalii de război și echipamentele militare.

Autoritățile din două regiuni ruse învecinate cu Ucraina au decis anularea tradiționalei parade militare de la 9 mai „pentru a nu atrage loviturile inamicului” prin mari concentrări de trupe și echipament militar.

Parada de Ziua Victoriei a fost anulată în regiunile ruse Kursk și Belgorod, de la granița cu Ucraina, din motive se securitate, relatează Ukrainska Pravda, citând oficiali ai administrațiilor locale și presa rusă de stat.

🚨🧵 GUR, Ukraine MoD Intelligence Directorate, advises Russian public to stay away from the May 9th Soviet WW2 Victory parade on the Red Square and to avoid proximity to war criminals & military equipment. Ukraine has event security measures, seating, & routes. cc:@BBCSteveR pic.twitter.com/UDVXTInpnM