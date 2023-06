În săptămânile și lunile următoare, armata ucraineană are o oportunitate reală de a obține succes pe câmpul de luptă împotriva ocupanților ruși. Totuși, drumul spre victorie nu este ușor și, probabil, în orice scenariu, va trece prin Crimeea anexată de Rusia, scriu în The Washington Post John Herbst, fost ambasador al SUA în Ucraina (2003-2006), și Daniel Fried, fost secretar de stat adjunct la Afaceri Europene și fost membru al Consiliului de Securitate Națională sub președinții americani Bill Clinton și George Bush.

Aceștia și-au amintit că, de la ocupația rusă a Crimeei în 2014, mulți politicieni occidentali au numit peninsula o „linie roșie” pentru Federația Rusă și un teritoriu la care nu va renunța niciodată. De asemenea, Moscova a cheltuit multă energie subliniind acest lucru pentru a auzi comunitatea internațională.

„ De fapt, Crimeea reprezintă punctul de maximă influență. Acesta este exact locul în care Ucraina trebuie să câștige succesul pe câmpul de luptă pentru a duce acest război la o încheiere cu succes ”, au subliniat experții.

După cum se menționează în articol, Ucraina va lansa o contraofensivă acolo unde se așteaptă la cel mai mare rezultat, dar mulți observatori cred că Forțele Armate vor începe să avanseze în sud, încercând să taie „podul” terestru al agresorului dintre Donbas și Crimeea. Potrivit lui Herbst și Fried, o astfel de mișcare poate fi decisivă în caz de succes, deoarece poate diviza forțele ruse și poate pune Crimeea într-o poziție vulnerabilă.

Aceștia au adăugat că pozițiile defensive ale rușilor din sudul și estul țării sunt de altă calitate. O parte din fortificații a fost ridicată de armata rusă în grabă, temându-se de apropierea unei contraofensive a luptătorilor ucraineni, motiv pentru care unii „militanți” inamici au numit aceste structuri „linia Maginot”.

Potrivit opiniei autorilor, avansul ucrainenilor în sud și Crimeea căzând în zona de acțiune a artileriei ucrainene ar crea o problemă logistică uriașă și costisitoare pentru președintele Vladimir Putin. Situația administrației de ocupație a peninsulei ar fi agravată de distrugerea completă a podului Kerci sau de controlul constant al focului asupra acestuia.

„ Un astfel de eșec va avea consecințe politice la Moscova, iar crăpăturile pe care le vedem în prezent în regimul lui Putin se vor lărgi ”, au adăugat Herbst și Fried, amintind de conflictele dintre șeful grupului de mercenari „Wagner”, Evgheni Prigojin, și liderul Ceceniei, Ramzan Kadîirov, și Prigojin și Ministerul Apărării și Statul Major al Federației Ruse.

Potrivit unui înalt oficial militar al Statelor Unite, armata rusă pare fragilă. În același timp, autorii au explicat că Moscova nu și-a schimbat semnificativ tactica după înfrângerile din regiunea Kiev și regiunea Harkov și s-a adaptat inegal la ostilități, așa cum demonstrează atacurile consumatoare de resurse asupra Bahmut și Soledar din regiunea Donețk. Așa-zisa mobilizare parțială efectuată de Kremlin în toamna anului 2022 nu a avut succes, ocupanții continuă să se confrunte cu o lipsă de arme și muniție.

Provocările contraofensivei

Herbst și Fried consideră că este „ridicol” să subestimeze provocările pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei în cadrul contraofensivei. În primul rând, este mai ușor să-ți aperi liniile decât să ataci pozițiile inamicului. În plus, armata rusă a învățat încă ceva, în special, au devenit mai bune în războiul electronic - în contracararea loviturilor și atacurilor asupra pozițiilor ucrainene.

Potrivit autorilor, tăierea „punții” dintre Donbas și Crimeea va fi o sarcină dificilă, dar destul de posibilă . Armata ucraineană are șanse mari de a înainta pe front în acest an, cu condiția să aibă artilerie și rachete cu rază lungă de acțiune suplimentară, precum și mai multe vehicule blindate și avioane de luptă. Situația poate fi schimbată, în special, prin noi livrări de rachete britanice Storm Shadow . Dacă Ucraina începe să primească avioane de vânătoare F-16 în acest an, va avea sprijinul aerian necesar.

„ Presiunea serioasă asupra Crimeei este cea mai rapidă cale de a pune capăt războiului în condiții acceptabile Ucrainei . Kievul nu dorește o încetare a focului negociată pe care Moscova să o poată folosi pentru a se reînarma și a continua războiul într-un moment mai favorabil. Numai o înfrângere zdrobitoare de acest fel va forțează Rusia să accepte în sfârșit Ucraina ca stat pe deplin suveran ”, au subliniat autorii articolului.

De asemenea, ei au îndemnat Occidentul să nu creadă că Putin nu se va preda niciodată și că Kievul ar trebui să rezolve războiul în condițiile Moscovei.

„De fapt, Rusia a trebuit să se împace cu războaiele pierdute în trecut. Războiul Crimeei, războiul ruso-japonez, primul război mondial și invazia sa în Afganistan sunt patru exemple vii. Războiul din Ucraina nu va fi diferit. Înfrângerea militară într-un război la alegere nu este ușoară pentru nicio țară... Pe de altă parte, impasul creat de precauția excesivă a Occidentului nu va face decât să-l încurajeze pe Putin să continue război teribil de agresiune ”, au concluzionat Herbst și Fried.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a distrus în mod deliberat bazinul de la Nova Kahovka, care este extrem de important pentru alimentarea cu apă a Crimeei. Potrivit șefului statului, ocupanții și-au dat seama deja că vor trebui să fugă și din Crimeea .