Cum a pierdut Ucraina primul tanc britanic Challenger 2. „Este o mașină proiectată să funcționeze la distanțe mari”

Se pare că forțele armate ucrainene au pierdut primul tanc britanic Challenger 2. Un videoclip care a circulat online luni pe platformele social media arată ceea ce pare a fi unul dintre tancurile Challenger 2 care au fost alocate Brigăzii 82 de Trupe Aeropurtate a forțelor armate ucrainene. Vehiculul în flăcări a fost filmat pe marginea unui drum din apropierea localității Robotîne din sudul regiunii Zaporojie, scrie Forbes.

Contul „Ukraine Weapons Tracker” susține că a obținut prima confirmare „vizuală” cu privire la pierderea unui tanc Challenger 2 de către armata ucraineană. În plus, ar fi prima oară în istorie când un astfel de tanc e distrus ca urmare a acțiunii directe a inamicului.

Deși pierderea tancului Challenger 2 nu a fost deocamdată confirmată și de către site-ul independent Oryx în bilanțul său, mai mulți observatori cunoscuți ai războiului din Ucraina au transmis această informație.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F