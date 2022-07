După primele luni haotice, Putin pare că are un plan clar pentru a câștiga războiul din Ucraina

„Totul merge conform planului“. Aceasta este placa pe care o rulează președintele Vladimir Putin . Războiul din Ucraina, aflat pe finalul celei de-a cincea lună poate fi istovitor. Însă înalți oficiali ai Kremlinului continuă să repete că Rusia este în avans în estul Ucrainei și își va atinge toate obiectivele.

„De-a lungul a două decenii am urmărit îndeaproape cuvintele, comportamentul și deciziile lui Putin, formând o imagine cuprinzătoare a calculelor președintelui“, scrie Tatiana Stanovaia, de la Carnegie Endowment for International Peace, în New York Times. Autoarea a ajuns la concluzia, pe baza retoricii publice, a mișcărilor politice și a discuțiilor informale cu persoane din interior, că liderul de la Kremlinul a ajuns la concluzia fermă că câștigă acest conflict pe termen lung și spre deosebire de primele luni haotice, are acum un plan clar.

Planul depășește cu mult Ucraina

Constând din trei dimensiuni principale, planul este un fel de matrioșka (păpușă rusă) strategică. Fiecare aspect se încadrează într-un altul, ceea ce echivalează cu o mare schemă care depășește cu mult Ucraina, dar se concentrează pe ea. Poate suna extrem de fantezist și, cu siguranță, dezvăluie cât de rupt de realitate est Putin. Dar este important ca Occidentul, al cărui răspuns a oscilat între confruntare și acceptare, să înțeleagă întreaga amploare a speranțelor lui Putin, în timp ce continuă să își evalueze rolul în apărarea Ucrainei împotriva agresiunii ruse.

Cel mai mic, pragmatic și realizabil obiectiv se referă la ambițiile teritoriale ale Rusiei în Ucraina. Nereușind să avanseze mult mai mult pe teritoriul ucrainean din primele zile de război, Rusia și-a redus prompt ambițiile, renunțând la ideea de a lua Kievul. Obiectivul actual, mai realist, pare să fie controlul asupra regiunilor Donețk și Lugansk - pe care Kremlinul crede că le va prelua într-un timp relativ scurt, o viziune aparent justificată de capturarea efectivă a regiunii Lugansk de către forțele ruse - și coridorul terestru spre Crimeea.

Pentru acest obiectiv, de o greutate geopolitică minimă pentru Kremlin, Putin pare să creadă că timpul este de partea lui. El spune că sprijinul militar occidental și-a arătat limitele, Occidentul nu va interveni direct și nici nu va ajuta Ucraina până la un punct care ar putea duce la înfrângerea militară a Rusiei. Kremlinul este convins că Ucraina nu va putea recâștiga zonele ocupate de trupele rusești, iar Occidentul va abandona această idee complet. Estul Ucrainei ar fi atunci efectiv sub controlul Rusiei.

Forțarea capitulării Kievului

Următorul obiectiv pare să fie concentrat pe forțarea Kievului să capituleze. Nu este vorba despre teritoriile ocupate; este vorba despre viitorul teritoriului neocupat — care are mult mai multă importanță geopolitică. La nivel practic, capitularea ar însemna ca Kievul să accepte cererile Moscovei care ar putea fi rezumate la „de-ucrainizarea” și „rusificarea” țării. Scopul, pe scurt, ar fi privarea Ucrainei de dreptul de a-și construi propria națiune. Guvernul va fi înlocuit, elitele epurate și cooperarea cu Occidentul va fi anulată.

Peste un an sau doi, când Kremlinul se așteaptă ca Ucraina să fie epuizată de război, incapabilă de a funcționa normal și profund demoralizată, condițiile capitulării se vor coace.

În acea etapă, calculul Kremlinului pare să fie că elita se va scinda și o opoziție pro-pace se va aduna pentru a înlătura administrația Zelenski, căutând să pună capăt războiului. Nu ar fi nevoie ca Rusia să captureze Kievul militar; ar cădea de la sine. Putin se pare că nu vede nimic care să-l împiedice să realizezze acest lucru.

Există multe discuții despre ceea ce este cu adevărat mai important pentru Putin în războiul său: oprirea NATO să ajungă în pragul Rusiei sau ambițiile sale imperiale de a lărgi teritoriul Rusiei și de a anexa cel puțin o parte din Ucraina. Dar cele două probleme sunt împletite. Pe măsură ce Ucraina s-a îndreptat spre NATO și conflictul din Donbas a intrat într-un impas, Putin a devenit din ce în ce mai obsedat de fosta republică sovietică. Țara despre care crede că aparține din punct de vedere istoric Rusiei a fost adusă la rangul de cel mai mare dușman al Rusiei. Ca răspuns, teritoriul Ucrainei a devenit o țintă alături de confruntarea cu NATO.

Construirea unei noi ordini mondiale

Asta ne aduce la al treilea obiectiv strategic al lui Putin în războiul împotriva Ucrainei și cel mai important din punct de vedere geopolitic dintre toate: construirea unei noi ordini mondiale, susține Tatiana Stanovaia.

„Suntem obișnuiți să credem că Putin vede Occidentul ca pe o forță ostilă care urmărește să distrugă Rusia. Dar cred că Putin împarte Vestul în două: unul rău și unul bun. „Vestul rău” este reprezentat de elitele politice tradiționale care conduc în prezent țările occidentale: Putin pare să le vadă ca niște sclavi cu mintea îngustă, care trec cu vederea interesele naționale autentice și sunt incapabili de gândire strategică. „Vestul bun” este format din europeni și americani obișnuiți care, crede el, doresc să aibă relații normale cu Rusia și companii care sunt dornice să profite de pe urma cooperării strânse cu cele omoloage ruse.

În gândirea lui Putin, se pare că Occidentul rău este în declin și condamnat, în timp ce Occidentul bun contestă încet status quo-ul cu o mulțime de lideri naționaliști și populiști precum Viktor Orban în Ungaria, Marine Le Pen în Franța și chiar Donald Trump în Statele Unite care sunt gata să rupă cu vechea ordine și să modeleze una nouă. Putin crede că războiul împotriva Ucrainei și toate consecințele sale, cum ar fi inflația ridicată și creșterea prețurilor la energie, vor hrăni Occidentul bun și vor ajuta oamenii să se ridice împotriva regimului politic tradițional.

Pariul lui Putin pare să fie că schimbările politice fundamentale din țările occidentale vor aduce în timp un Vest transformat și prietenos. Rusia va putea apoi să revină la toate cerințele de securitate pe care le-a expus în ultimatumul său din decembrie către Statele Unite și NATO. Acest lucru poate părea imposibil. Dar asta nu-l oprește pe Putin să spere să se întâmple“, subliniază autoarea.

Există câteva vești bune, credea ea. Însuși faptul că planul i se pare realist ar trebui, pe termen scurt, să prevină orice escaladare nucleară. Dar vestea proastă este că, mai devreme sau mai târziu, Putin se va confrunta cu realitatea. În acel moment, când planurile lui sunt îngreunate și dezamăgirea lui ridicată, probabil că va fi cel mai periculos. Dacă Occidentul încearcă să evite o ciocnire catastrofală, trebuie să înțeleagă cu adevărat cu ce are de-a face atunci când vine vorba de Putin, conchide Tatiana Stanovaia.

