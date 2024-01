„Putin testează Occidentul“. Polonia a pierdut semnalul GPS pe fondul exercițiilor de război electronic al Rusiei

Perturbațiile Sistemului de Poziționare Global (GPS) detectate marți, 16 ianuarie, în Polonia, stat membru NATO, au stârnit speculații cu privire la implicarea Rusiei, în urma unui incident similar în regiune, luna aceasta, informează Newsweek.

Portalul de știri polonez Radio Zet a informat că „în nordul și centrul Poloniei, semnalul GPS a fost din nou blocat”, Varșovia, Łódź, Tricity și Olsztyn numărându-se printre orașele afectate, iar agenția suedeză de informații militare MUST investighează cauza.

Alte instituții de știri poloneze au raportat tulburări și o hartă a interferențelor disponibilă pe site-ul gpsjam.org a arătat amploarea problemelor GPS în mare parte a Poloniei, cu un nivel ridicat de interferență asupra Kaliningrad, enclava rusă care se învecinează cu statul NATO.

„Rușii au testat EW (sistem de război electronic) în Kaliningrad, așa că aproape jumătate din Polonia și coridorul Suwalki au rămas fără GPS”, a spus Jürgen Nauditt, care postează pe X, fost Twitter, despre războiul din Ucraina, referindu-se la zona sensibilă strategic dintre Belarus și Kaliningrad, de-a lungul frontierei polono-lituaniene.

😡Yesterday, Russians tested EW in Kaliningrad, so almost half of Poland and the Suwalki corridor were left without GPS pic.twitter.com/cBVUpmgBMQ

La începutul lunii ianuarie, blocarea GPS a fost detectată în părțile de est și sud-est ale celui mai nou membru al NATO, Finlanda, despre care Jukka Savolainen de la Centrul de Competență Hibridă al țării a spus că ar fi fost „cauzată intenționat sau ar fi fost produse secundare” ale activităților Rusiei.

Deși nu există nicio dovadă a implicării Moscovei, incidentul a urmat tensiunilor tot mai mari dintre Finlanda și Rusia din cauza aderării primei la alianță și a legăturilor mai strânse ale Helsinki cu armata americană.

John Wiseman, de la Gpsjam.org, a remarcat importanța anunțului de către Ministerul rus al Apărării privind un exercițiu de război electronic (EW) cu flota baltică cu sediul la Kaliningrad în decembrie, cu câteva zile înainte ca bruiajul în regiune să crească.

Wiseman a declarat anterior pentru Newsweek că întreruperile anterioare au fost „plauzibil la îndemâna bruiajelor ruse, fie din Kaliningrad, fie de pe nave din Marea Baltică”.

I think the Baltic Jammer started tonight 21:20Z and that it ran on high effect for just a short while.

Effects, by my metrics, are seen very far from suspected source in Kaliningrad. Much further than possible via radio-emission from one spot.

Either my metrics are wrong or? pic.twitter.com/S6SEw3HDt0