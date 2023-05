Rusia și-a schimbat prioritățile în Ucraina. Nu mai vrea neapărat Bahmutul

Ministerul rus al Apărării și-a schimbat prioritățile în război: în loc să captureze orașul Bahmut, acum este mai important pentru ei să se pregătească pentru o contraofensivă ucraineană, susțin analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Ministerul rus al Apărării pare să-și fi schimbat prioritatea atacului asupra Bahmut în favoarea pregătirilor pentru apărare împotriva unei contraofensive ucrainene așteptate. Și asta a pus grupul de mercenarii „Wagner” și pe Evgheni Prigojin într-o poziție dificilă, potrivit ISW.

Prigojin a lansat o serie de videoclipuri în care a anunțat că Wagner va părăsi Bahmut pe 10 mai dacă luptătorii săi nu vor primi proviziile necesare de muniție și a lansat atacuri deosebit de ascuțite și emoționante la adresa șefului Statului Major General rus, generalul de armată Valeri Gherasimov și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu.

„Mânia vizibilă a lui Prigojin indică faptul că, probabil, Ministerul rus al Apărării a deprioritizat Bahmut și-a mutat atenția operațională către alte zone ale teatrului de operațiuni într-un mod care ar putea submina grav capacitatea Wagner de a opera eficient”, spune raportul ISW.

Totuși, forțele de ocupație rusești au lansat un atac distrugător asupra orașului Bahmut, din regiunea Donețk, arată un videoclip al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SOFU).

„Inamicul a folosit fosfor și muniție incendiară în Bahmut, încercând să ștergă orașul de pe fața Pământului. Cu toate acestea, soldații SSO și alte unități ale Forțelor de Apărare continuă să apere cu curaj orașul. Și în aceste condiții, continuăm să distrugem inamicul”, spun forțele speciale ucrainene citate de Nexta și Ukrainska Pravda.

