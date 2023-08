Povestea demnă de film a câinelui de la Azovstal. Rușii au vrut să-l împuște, dar până la urmă l-au oferit cadou dictatorului cecen Ramzan Kadîrov

Adolf este un pitbull terrier american. S-a născut acum șapte ani la Mariupol. Când avea trei luni, a ajuns la familia Sirik care i-a pus numele Adolf.

Înainte de începerea războiului era inseparabil de stăpânii săi, militari în regimentul Azov. Irina Sirik (nume de cod „Valkyrie”) a început să servească în Garda Națională ucraineană în 2018, iar soțul ei încă din 2014. În februarie 2022, li s-a alăturat și fiul cel mic al Irinei din prima ei căsătorie.

După invazia rusă, viața familiei s-a schimbat dramatic. Au dat confortul casei pe subsoluri și buncăre, iar plimbarea cu câinele pe stradă a fost înlocuită cu o ieșire la primul etaj, deja distrus, al clădirilor de la combinatul Azovstal.

Pe 17 mai 2022, Irina, împreună cu alți apărători ai orașului Mariupol, a fost capturată și dusă într-o închisoare din Olenovka, regiunea Donețk, unde câinele era cât pe ce să fie împușcat, dar a reușit să convingă armata rusă să-l cruțe, scrie Current Time.

Temându-se pentru soarta câinelui, Irina a decis să-i schimbe numele din Adolf în Adidas. Pe 19 mai, câinele a fost luat de la femeie și dat drept trofeu șefului Ceceniei, sângerosul Ramzan Kadîov care i-a pus un nou nume: Borz. Adolf a putut să se reîntâlnească cu stâpâna sa abia pe 31 decembrie, când Irina s-a întors în Ucraina în urma unui schimb de prizonieri. Soțul și fiul Irinei din prima căsătorie sunt încă în captivitate în Rusia.

Current Time a vorbit cu Irina Sirik despre apărarea orașului Mariupol, viața lui Adolf cu Ramzan Kadîrov, captivitatea rusă în Taganrog și reîntâlnirea cu câinele.

Irina Sirik, 44 de ani, s-a născut și a crescut la Mariupol. Înainte de a servi drept paramenic pe lângă batalionul Azov, femeia a lucrat în Consiliul orășenesc Mariupol. În timpul apărării orașului, Adolf a însoțit-o peste tot - mai întâi unde lupta regimentul Azov, iar mai târziu la Azovstal, ultimul bastion al apărării orașului. "Adik a fost cu mine tot timpul, m-a ajutat moral", spune Irina. "Nici nu-mi pot imagina cum ar fi fost posibil să fiu acolo fără el. El a fost mereu acolo, l-am putut îmbrățișa...“

La Azovstal, ea și soțul ei au servit în locații diferite, motiv pentru care s-au văzut foarte rar.

Pe 17 mai 2022, din ordinul înaltului comandament, apărătorii Azovstalului s-au predat și au fost luați prizonieri. Printre ei s-a numărat și Irina, soțul ei, fiul și câinele Adik. În colonia din Olenovka, era cât pe ce să-i fie împușcat câinele. Cu toate acestea, femeia a reușit să convingă soldații ruși să nu facă acest lucru.

"Aveam niște bani la mine. Le-am spus că o pot suna pe sora mea în Ucraina și ea o să trimită cât va fi nevoie, doar să nu-l ucidă”, povestește Irina. Se părea că ne-am înțeles. Dar din anumite motive nu s-au ținut de promisiune, l-au luat pe 19 mai și l-au prezentat lui Kadîrov".

In this video you can see a dog, called "Adik" with his master. The animal looks visibly nervous as if it knew what will happen to them next. The occupiers stole the dog and gave it to Kadyrov. @UAnimalsENG saves animals during the war in Ukraine. Join us! pic.twitter.com/ALmhXOIHia