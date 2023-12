Rusia a păcălit actori americani să apară în videoclipuri de propagandă. Jurnaliști străini vor fi implicați în dezinformarea Occidentului

Rusia a păcălit mai mulți actori americani de pe platforma de mesaje video Cameo, astfel încât să răspândească minciuni despre președintele ucrainean Volodomir Zelenski.

Videoclipurile cu Elijah Wood, Mike Tyson și Priscilla Presley au fost editate pentru a promova dezinformarea împotriva Ucrainei.

Cercetătorii de la Centrul Microsoft de analiză a amenințărilor au dezvăluit tentativa de propagandă, notează BBC.

În videoclipuri, celebrități precum actorul Elijah Wood par să-i trimită un mesaj personal lui Zelenski, cerându-i să obțină ajutor pentru consumul de substanțe.

Cameo a spus că aceste videoclipuri ar putea încălca regulile sale.

Platforma, care a câștigat o popularitate masivă în timpul pandemiei de Covid-19, permite utilizatorilor să solicite mesaje înregistrate de la celebrități și alte persoane publice în schimbul unei taxe.

Raportul Microsoft a afirmat că celebritățile din videoclipuri au fost probabil rugate de către un utilizator Cameo să trimită un mesaj cuiva pe nume „Vladimir”, rugându-l să caute ajutor cu alcoolismul și consumul de droguri, fără să știe că videoclipurile lor vor fi folosite în propaganda rusă.

Rusia a susținut de mult timp în mod fals că Zelenski și alți lideri ucraineni se luptă cu consumul de substanțe, în încercarea de a câștiga sprijin pentru invazia Ucrainei.

Într-un videoclip înregistrat de Wood, cunoscut pentru rolul lui Frodo Baggins în Stăpânul inelelor, actorul spune: „Sper că vei primi ajutorul de care ai nevoie. Multă dragoste, Vladimir, ai grijă”.

Videoclipurile Cameo au fost apoi modificate pentru a include emoji-uri și logo-uri ale instituțiilor media și au fost apoi difuzate pe rețelele de socializare, uneori prin intermediul instituțiilor media deținute sau susținute de guvernul rus.

Într-un caz, se pare că videoclipurile au fost discutate într-un talk-show politic rusesc la ore de maximă audiență.

Microsoft a declarat că a văzut șapte astfel de videoclipuri din iulie 2023, cu celebrități precum Priscilla Presley, actorul din Breaking Bad Dean Norris, actrița din The US Office Kate Flannery și starul Scrubs John C McGinley.

Platforma Cameo a precizat că utilizarea videoclipurilor de către propaganda rusă ar fi o încălcare a regulilor comunității sale.

Un purtător de cuvânt al lui Elijah Wood a declarat că actorul a răspuns doar unei cereri prin Cameo, iar videoclipul „nu era în niciun caz destinat să fie adresat lui Zelenski sau să aibă vreo legătură cu Rusia, Ucraina sau războiul”.

„În cazurile în care astfel de încălcări sunt justificate, Cameo va lua măsuri pentru a elimina conținutul problematic și va suspenda contul cumpărătorului pentru a preveni alte probleme”, a declarat un purtător de cuvânt al Cameo într-un comunicat.

Rusia a folosit din ce în ce mai mult diferite metode pentru a răspândi minciuni despre războiul din Ucraina pe rețelele de socializare.

Cel mai recent, un raport al revistei americane de tehnologie Wired a constatat că imaginile cu celebrități precum Taylor Swift și Kim Kardashian au fost puse una lângă alta cu citate anti-Ucrainei, făcând să pară că ar fi spus acele lucruri.

Acea campanie de dezinformare a ajuns la cel puțin 7,6 milioane de oameni doar pe Facebook, a raportat Wired. Cercetătorii l-au legat de o operațiune de influență rusă cu legături anterioare cu Kremlinul.

Contraspionajul militar ucrainean (GUR) a avertizat că oficialii ruși de securitate se pregătesc să folosească jurnalişti străini cu experienţă de lucru în Rusia pentru a promova o campanie de dezinformare împotriva Ucrainei.