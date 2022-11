Descoperirea sinistră făcută în Kiev: Rusia a bombardat Ucraina cu rachete având atașate simulatoare de focoase nucleare

Pe 17 noiembrie, Rusia a lansat în Ucraina rachete pe care erau atașate simulatoare de focoase nucleare. Potrivit experților Defense Express, acest lucru indică faptul că acum stocul de rachete din Federația Rusă este deja extrem de scăzut.

„Una dintre cele două rachete de croazieră inamice (care au fost doborâte deasupra Kievului ieri) a fost Kh-55 de tip KR, care nu avea deloc focos. În loc de focos, un bloc care acționa ca imitator a fost „înșurubat” în locul focosului nuclear, scrie Defense Express. Mai simplu spus – pentru această lovitură, rușii au folosit cel puțin o rachetă Kh-55 din „arsenalul lor nuclear”, „au deșurubat” focosul nuclear de la această rachetă și l-a înlocuit cu un „bloc” gol și așa au tras asupra unor ținte din Ucraina”.

Dar analiștii nu exclud să fi folosit mai multe astfel de rachete. Potrivit ZN.UA, și în regiunile vestice au fost găsite rachete cu „containere nucleare” goale, și nici aceste obuze nu au explodat.

This is a 🇷🇺 Kh-55 missile shot down by the 🇺🇦 Air defense...

It belongs to the 🇷🇺 Nuclear Arsenal...(!)

No nuclear warhead inside, tho...WHY??? 🤔

The Russians unscrewed the nuke and replaced it w/ a dummy and a conventional explosive

THIS MEANS 🇷🇺 IS RUNNING OUT OF MISSILES pic.twitter.com/GvS5xUHZYh