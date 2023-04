Rusia își pierde stațiile radar de contrabaterie din Ucraina și nu are cum să le înlocuiască, susțin serviciile secrete britanice

Trupele Forțelor Speciale ale Ucrainei au distrus, săptămâna trecută, sistemul radar rusesc de contrabaterie „Zoopark-1M”. Aceasta este deja a șasea astfel de instalație a Federației Ruse, care a fost distrusă de forțele ucrainene și, probabil, un număr foarte mic a rămas încă în Ucraina.

„Eforturile ambelor părți de a neutraliza radarele de contrabaterie ale inamicului au fost un element constant al conflictului. Aceste sisteme sunt relativ puține, dar întăresc foarte mult partea care le are. Ele permit comandanților să găsească și să angajeze rapid artileria inamică”, notează analiștii Ministerului Apărării al Marii Britanii.

În același timp, radarele au o semnătură electromagnetică activă, deci sunt vulnerabile la detectare și distrugere.

#Ukraine: A valuable and potent Russian 1L261 radar vehicle of the 1L260 Zoopark-1M counter-battery radar complex was damaged by the Ukrainian Army in #Donetsk Oblast.

The radar was located by Ukrainian SSO using the new Shark reconnaissance UAV. pic.twitter.com/vEbzxBRaPo