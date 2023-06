Corpul de voluntari polonez a participat alături de milițiile anti-Putin la raidul din regiunea Belgorod

Corpul de voluntari polonez (PDK) a lansat un nou videoclip de la raidul lor transfrontalier din regiunea Belgorod din Rusia. Luptătorii polonezi au declarat că au ajutat „Corpul voluntarilor ruși” (RDK) și Legiunea „Libertatea Rusiei” în luptele de pe teritoriul Rusiei pe 22 mai.

„Toată lumea ne pune o întrebare, am luat parte la o operațiune pe teritoriul regiunii Belgorod... Răspunsul este fără echivoc, desigur! Suntem legați nu doar de frăția de arme, ci și de prietenia personală. Primul grup de asalt al Corpului a intrat în acțiune. Toți s-au întors sănătoși. Misiunea a fost îndeplinită cu succes", au transmis luptătorii polonezi.

Filmările arată, de asemenea, modul în care PDK colectează trofee: echipamente și muniții ale soldaților ruși.

The Polish Volunteer Corps has released a new video from their cross-border raid from Ukraine into the Belgorod region of Russia.

The Poles may have found Tsar Dmitri IV during their incursion, the rightful ruler of Russia. pic.twitter.com/oO0V4W432l