Raid spectaculos al forțelor speciale ucrainene asupra unei poziții ruse pe o insulă de pe Nipru

Soldații ucraineni au desfășurat o operațiune specială pe apă în delta râului Nipru, unde i-au atacat pe ruși din bărci și au reușit să recupereze o insulă mică ocupată de forțele Moscovei.

Folosind bărci cu viteză și drone de înaltă tehnologie, forțele speciale navale ucrainene, „Seals”, au desfășurat în mai multe rânduri operațiuni de-a lungul insulelor râului Nipru.

Comandamentul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a lansat joi, 13 iuliei, un videoclip pe Facebook cu o misiune efectuată asupra unei poziții deținută de Rusia pe o insulă a râului Nipru din regiunea Herson.

Potrivit imaginilor atacul a fost dat din ambarcațiuni mici, asistate de drone folosite pentru supraveghere, dar și pentru lovituri din aer asupra unor poziții ale forțelor rusești.

Un blogger pro-rus a scris că „diavolii înoată de-a lungul Niprului în bărci de mare viteză”.

#Ukraine’s special forces released a video by of elite “Seals” – Russian milbloggers called them “devils swimming along the #Dnipro” – showing speed boats and #drones executing a deadly operation.https://t.co/E8HxMbYNl5