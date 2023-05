Imagini și mărturii despre raidul rebelilor anti-Putin asupra regiunii Belgorod. ”Rușii s-au ascuns în grabă și panică” VIDEO

Legiunea Libertatea Rusiei, care s-a alăturat Kievului împotriva lui Vladimir Putin, a lansat un videoclip despre care spune că arată trupele ruse ascunse în timpul incursiunii transfrontaliere.

Clipul distribuit pe canalul Telegram a Legiunii pretinde a fi primul videoclip al operațiunii din regiunea Belgorod din Rusia și spune că arată „lașitatea și neprofesionalismul trupelor lui Putin”.

Legiunea a susținut că a ocupat luni satele din Belgorod într-o operațiune despre care Moscova a spus că a fost condusă de un „grup de sabotaj” ucrainean care s-a ciocnit cu trupele ruse.

Ucraina a negat orice legătură cu raidul îndrăzneț pentru care și-a revendicat responsabilitatea o altă miliție anti-Kremlin, Grupul Voluntarilor Ruși.

„Având o superioritate numerică, acţionând pe un teritoriu familiar pentru ei, militarii Forţelor Armate ai Federației Ruse s-au ascuns în grabă și panică ”, se arată în postarea Telegram.

Se presupune că videoclipul arată bombardarea locului în care se ascundea personalul rus și lovituri asupra echipamentului lor.

„Ei au vrut să se joace de-a v-ați ascunselea, dar tunarii noștri joacă mai bine”, se spune, adăugând că filmările au arătat „echipamente distruse și deteriorate care nu vor mai circula pe drumurile rusești pentru a distruge orașele ucrainene”.

Clipul nu a fost verificat independent, iar Newsweek a contactat Ministerul rus al Apărării pentru comentarii.

În timp ce Rusia a pretins că a recăpătat controlul asupra situației până miercuri, legiunea a descris operațiunea ca fiind un succes și a spus că a capturat o cantitate mare de echipamente și a luat prizonieri.

„Vom veni din nou, Briansk, Kursk, Voronej, Rostov, Moscova – așteptați-ne”, a se arată într-o postare Telegram de joi 25 mai.

Un cetățean rus care a luat parte la raidul asupra regiunii ruse Belgorod alături de milițiile anti-Putin, la 22 mai, a povestit publicației Novaia Gazeta Europe, sub rezerva anonimatului, cum s-a desfășurat operațiunea.

Vremea rea i-a ajutat pe ruși

„În ajunul raidului, vremea s-a înrăutățit, iar terenul a devenit foarte noroios. Drumul care ducea la punctul de control dintre Rusia și Ucraina era complet săpat, așa că a trebuit să ne deplasăm chiar peste câmp. Drumurile spre graniță erau toate înmlăștinite. Multe mașini au rămas blocate în noroi, iar unele dintre ele nici măcar nu au putut lua parte la operațiunea planificată. Din această cauză, operațiunea a început cu o jumătate de zi întârziere, așa că nu am putut realiza tot ceea ce ne-am propus.

În cele din urmă, aproximativ zece mașini și vehicule blindate au reușit să ajungă la graniță. În total, am fost aproximativ 150 de persoane.

Nu a existat niciun bombardament de artilerie cu lansatoare de rachete Uragan din partea ucraineană. Noi înșine am folosit mortiere de 120 mm pentru a deschide focul la punctul de control de frontieră Graivoron.

Punctul de control era bine fortificat. Existau structuri de beton, puncte de tragere permanente conectate prin tranșee, precum și patru sau cinci transportoare blindate de personal cu tunuri de 30 mm și mitraliere de calibru mare. Punctul de control era păzit de polițiști de frontieră și de infanterie motorizată. Când am lansat atacul sub acoperirea unui tanc, toți apărătorii s-au împrăștiat. Și-au lăsat documentele acolo. Unul dintre cei care fugeau nu a înțeles destul de repede situația, s-a pus în calea noastră și a fost ucis. Celălalt polițist de frontieră care s-a ascuns în subsol a fost luat prizonier seara.

Am reușit să pornim două transportoare blindate de trupe și am luat cel puțin unul dintre ele ca trofeu. Nu știu sigur ce s-a întâmplat cu celălalt.

Videoclipul în care apar două Humvee-uri americane a fost filmat în locul în care vehiculele noastre 4x4 au rămas blocate în tranșee lângă punctul de control al frontierei. Podurile fragile de lemn nu au putut să le țină greutatea.

După ce am ocupat punctul de control, ne-am concentrat cu toții asupra obiectivelor noastre. Primul grup s-a dus să avertizeze civilii să nu iasă din casele lor. Au ajuns foarte repede în centrul districtului. Când a venit al doilea grup (eu am făcut parte din acel grup), nu mai era nimeni prin sate. Străzi moarte.

La câteva ore de la începerea operațiunii, rușii și-au revenit și au început să trimită unități, artilerie și aviație. Au început să tragă asupra noastră, au fost folosite tot felul de arme. Au lansat muniții cu dispersie din lansatoare Grad. Am văzut avioane de luptă Su-25 și elicoptere militare. Spre seară, au reușit să se descurce. Unii dintre băieții noștri s-au ales cu răni ușoare.

Panică în rândul rușilor

„Ceea ce este demn de remarcat este că în Graivoron, rușii au lansat atacuri de artilerie nu doar la periferie, unde se aflau Corpul Voluntarilor Ruși și Legiunea pentru Libertatea Rusiei; au vizat și clădirile pe care credeau că le-am confiscat: biroul FSB, secția de poliție și administrația. Martorii oculari relatează că acest lucru a dus la rănirea multor civililor.

Nimeni nu a încercat să ne oprească în sate. Am întâmpinat o rezistență serioasă doar în centrul districtului. Am ajuns la periferia micului oraș și am continuat să îmi îndeplinesc obiectivele. Spre seară, eu și colegii mei de luptă ne-am întors la graniță. Am plecat în mod calm și organizat cu transportorul blindat a doua zi“, a povestit rusul.

Obiectivul nostru inițial a fost să cucerim centrul districtului. Dacă toate forțele noastre ar fi intrat în Rusia la timp și dacă ne-am fi deplasat conform programului, am fi cucerit Graivoron și am fi făcut fortificații acolo, am fi putut ține orașul o săptămână întreagă, fără probleme. Aruncați o privire pe hartă: peisajul de acolo este foarte bun pentru apărare. Râuri și mlaștini sunt peste tot.

Se pare că un alt obiectiv a fost orașul militar Belgorod-22. Au existat zvonuri că acolo se păstrau bombe nucleare tactice. Dacă am fi vrut, cred că am fi putut să-l capturăm. Dar nu am primit niciun ordin în acest sens.

Știu cu siguranță că există pierderi semnificative de partea rusă: soldați uciși și răniți. Nu am de gând să dezvălui pierderile noastre.

Noi doar învățăm. Și devenim mai puternici. Ne vom îmbunătăți. Vom organiza noi raiduri. Grupurile de sabotaj vor fi urmate de operațiuni cu arme combinate. De data aceasta, am încercat să cucerim un centru de district, dar data viitoare am putea încerca să ajungem la capitala regională. Mai mulți oameni vor dori să se alăture rândurilor noastre după acest lucru. Se aliniază. Primim mai multe cereri. Pentru că nu suntem doar un grup marginalizat, ci o formațiune bine antrenată, bine pregătită și înarmată. Oamenii vor să ni se alăture“, mai spus membrul milițiilor anti-Putin pentru Novaia Gazeta Europe.