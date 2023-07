Șeful Gărzii Pretoriene a lui Putin ar fi fugit din Moscova împreună cu familia în timpul rebeliunii Wagner. Generalul Zolotov are 4 stele și conduce 340.000 de soldați

Viktor Zolotov, general de 4 stele și comandant al RosGvardia (Garda Națională rusă formată din 340.000 de soldați) ar fi fugit din Moscova împreună cu familia, la scurt timp după ce a început rebeliunea armată a lui Prigojin, potrivit unei postări publicate pe Twitter de către pilotul ucrainean de curse Igor Sushko.

🚨 Russia: Viktor Zolotov, 4-star General and commander of the entire RosGvardia (National Guard: ~340,000 troops) fled Moscow with his family shortly after Prigozhin armed rebellion started on June 23rd! pic.twitter.com/Znr1BaDs2M