Washington Post: Numirea lui Gerasimov în fruntea trupelor din Ucraina indică faptul că puterea în Rusia este încă sub controlul lui Putin

Prin numirea generalului Valeri Gherasimov în funcția de comandant operațional direct al războiului din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin își demonstrează convingerea că obiectivele invaziei pot fi atinse fără o nouă conducere, așa că s-a întors la o persoană de încredere care îi va executa fără îndoială ordinele, scrie Washington Post, citând diverși analiștii occidentali.

Unii experți sugerează că Gerasimov și ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, încearcă să restabilească controlul comandamentului militar asupra formațiunilor neregulate conduse de șeful grupului de mercenari al lui Wagner, Evgheni Prigojin, și de liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov.

Mișcarea, care a marcat a patra oară când Putin remaniază comanda războiului, i-a surprins deopotrivă pe experții ruși și pe cei occidentali și a stârnit noi întrebări despre obiectivul Kremlinului în acest cel mai grav război din Europa de aproape 80 de ani.

„Să fi fost oare pentru că Putin era deja neliniștit de metodele lui Surovikin și de lipsa de succese, pe care el, Putin, le-ar fi arătat drept victorii poporului rus? Poate”, spune Mick Ryan, fost general al armatei australiene și analist al doctrinei militare ruse.

Lupte interne

„E oare vorba mai mult despre politici de palat, cu ostilitatea pe față și competiția dintre armata rusă și Grupul Wagner care l-au forțat pe Putin să intervină?”, se întreabă în continuare Ryan, „sau despre faptul că Surovikin – cu o legătură directă cu Putin – devenise mai puternic în comparație cu Gherasimov?”

Toate cele de mai sus, au sugerat unii analiști, arată spre rivalități aprinse în cercurile apropiate lui Putin, pe lângă nemulțumirea Kremlinului față de lipsa de progres de pe câmpul de luptă.

„Liderii civili îi înlocuiesc deseori pe comandanții militari când războiul nu merge bine”, e de părere Mark Cancian, colonel în rezervă al Marinei americane, acum expert militar la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Gândiți-vă câți generali a schimbat Lincoln înainte de se stabili la [Ulysses S.] Grant”, spune Cancian, referindu-se la deciziile președintelui Statelor Unite Abraham Lincoln în Războiului Civil din anii 1860.

Concluzia, afirmă Dara Massicot, expertă în chestiuni militare rusești la RAND Corporation, un think tank american, e că „cel mai competent comandant de rang înalt” al Rusiei a fost înlocuit cu unul „incompetent”, ceea ce dă de înțeles că au existat mai mulți factori în spatele acestei remanieri.

„E o poveste care le are pe toate: bătălii interne, luptă pentru putere, gelozie”, spune Massicot într-o postare pe Twitter.

Înainte de invazie, Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General de mai bine de un deceniu, era considerat un strateg stăruitor și impasibil. Mai important este, poate, că e un aliat al lui Șoigu, a cărui conducere la ministerul Apărării a fost luată în râs de criticii conservatori soliciți, dar care este un confident apropiat al lui Putin.

„Până să înceapă războiul, Gherasimov era considerat unul din cei mai buni teoreticieni ruși din era modernă. Dar reformele lui nu au avut ca rezultat succese strategice sau pe câmpul de luptă. E puțin probabil ca prezența lui pe câmpul de luptă să schimbe lucrurile”. a spus Mick Ryan, fost general al armatei australiene, acum analist al doctrinei militare ruse.

Unii observatori au spus că noul post al lui Gherasimov ar putea fi un „pocal otrăvit”, dându-i comanda într-un moment în care forțele din ce în ce mai bine înarmate ale Ucrainei sunt nerăbdătoare să lanseze noi contra-ofensive, într-un moment în care se așteaptă ca victimele rusești să crească și veștile proaste îi vor trebui comunicate comandantului suprem al Rusiei, Putin.

„Gherasimov va conduce probabil o structură de comandă dezorganizată, afectată de eșecuri endemice, persistente și auto-induse, pe care el însuși le-a pus în mare parte în mișcare din poziția pe care o avea înainte de invadarea Ucrainei”, susțin analiștii Institutului pentru Studiul Războiului.

„Au pus oare Putin și Șoigu în sfârșit laolaltă toate elementele pentru a-l face pe Gherasimov țap ispășitor pentru toate eșecurile din război?”, se întreabă analistul australian Mike Ryan.

Remanierea militară a lui Putin ține mai mult de politică decât de o schimbare de strategie

Serghei Markov, un analist politic apropiat de Kremlin și susținător ferm al războiului, susține că remanierea conducerii militare ruse din Ucraina va avea însemna puține modificări operaționale, iar Surovikin va rămâne comandantul principal pe teren, în timp ce Gherasimov va rămâne la Moscova.

Markov a mai spus că decizia a fost determinată de succesul mercenarilor Vagner, care au jucat un rol cheie în capturarea orașelor Mariupol și Severodonețk și au acum un rol major la Bahmut și Soledar. Aceste eforturi au fost însoțite de o prezență tot mai publică a lui Prigojin.

„Numirea lui Gherasimov în funcția de comandant al forțelor rusești a avut loc datorită succesului Wagner”, a spus Markov într-o postare pe Telegram. „Eficacitatea militarilor Wagner în aceste bătălii s-a dovedit a fi mult mai mare decât aceea a trupelor obișnuite.”

Începând cu 12 ianuarie, Prigojin, Kadîrov și alți critici vehemenți ai lui Șoigu sau ai progresului războiului au fost în mare parte tăcuți, fără prea multe comentarii spinoase care au ajutat la înlăturarea alți ofițeri, cum a fost cazul lui Lapin.

Și pentru ca drama să capete mai multă vigoare, alți experții susțin că avem de-a face cu o luptă pentru putere de culise între două facțiuni politice, cu Șoigu și Gherasimov pe de-o parte și Surovikin și Prigojin pe de alta.

„Ca om ce nu e de profesie militar și ca unul care nu înțelege cum să salveze toată afacerea, Putin șovăie între ei”, spune pe Twitter Tatiana Stanovaia, analistă a scenei politice rusești.

Disputa politică a fost un factor major în remanierea conducerii militare rusești din Ucraina, menită să-i susțină pe Șoigu și pe Gherasimov, în ceea ce s-a spus că e rivalitatea lor cu Surovikin, Prigojin și alți cosnservatori, spune Institute for the Study of War:

„Promovarea lui Gherasimov este probabil, în parte, o mișcare politică de a slăbi influența” conservatorilor și a criticilor ministerului Apărării „și un semnal pentru Prigojin și alții să-și reducă criticile față de mini

„Joc pentru public”

Forțele Rusiei s-au confruntat cu un alt dezastru, mai recent, pe câmpul de luptă în ajunul Anului Nou, când trupele ucrainene au atacat o cazarmă improvizată din regiunea Donețk, unde ministerul rus al Apărării susține că 89 de militari ruși au fost uciși, iar Kievul spune că numărul acestora ar putea fi de câteva sute.

Roman Svitan, ofițer ucrainean în rezervă și comentator pe teme de apărare, e de acord că schimbarea conducerii operațiunii militare ruse din Ucraina nu va aduce nicio schimbare substanțială - cu excepția faptului că responsabilitatea pentru orice înfrângere sau retragere viitoare, sau pentru alte știri negative va cădea de acum încolo pe umerii lui Gherasimov.

„Tocmai l-au scos pe Surovikin din spațiul informațional”, a spus Svitan pentru Current Time, adăugând că generalul „nu a fost retrogradat și nu a căzut nicăieri. Este doar un joc pentru public”.

Expertul în războiul informațional de la Washington, Molly McCue, observă, de asemenea, că noile numiri au ca scop restabilirea echilibrului de putere.

„Lui Putin îi place să taie craca de sub picioarele oricui se află în vârful puterii în acest moment. Este un semnal că această luptă internă de putere pe care toată lumea a microanalizat-o și pe care ne concentrăm atât de mult este sub control”, spune ea.

În același timp, schimbarea de comandă indică pregătiri pentru noi acțiuni ofensive: „Cred că semnalează escaladare, planuri de avansare și sprijin pentru continuarea războiului”.

WP rezumă că schimbările de conducere, indiferent de adevăratul lor scop, subliniază că Putin nu s-a așteptat niciodată să se găsească într-o situație atât de catastrofală.

