Aleksandr Dughin invocă explicit lichidarea lui Vladimir Putin: "Aceasta nu este o trădare, ci un pas către Armaghedon"

Într-un acces de furie după retragerea trupelor ruse din Herson, filozoful ultranaționalist rus Aleksandr Dughin, supranumit ideologul lui Vladimir Putin, s-a dezlănțuit și a cerut ca liderul rus să fie răsturnat de la putere și chiar executat, într-o postare pe canalul său de Telegram pe care ulterior a șters-o.

Dughin, a cărui fiică a fost ucisă într-un atentat cu mașina cu bombă la Moscova la începutul acestui an, a postat un citat din „The Golden Bough” de Sir James Frazer, în care un rege este ucis pentru că nu a putut aduce ploaia în timpul secetei.

„Herson este predat. Un oraș rusesc a capitulat, capitala uneia dintre regiunile din Rusia - la fel cum ar fi Belgorod, Kursk, Donețk sau Simferopol. Dacă nu-ți pasă, atunci nu ești rus. Rușii strâng acum din dinți de durere, plâng și suferă ca și cum inimile le-au fost smulse, copiii, frații, mamele și soțiile le-au fost uciși în fața ochilor lor. Dacă nu te doare acum, nu ești nimic. Autoritățile sunt responsabile pentru asta. Care este sensul autocrației: Oferim conducătorului deplinătate absolută de putere ca să ne salvează pe toți, poporul, statul, oamenii, cetățenii, într-un moment critic”, a scris Dughin. „Autocrația are și un dezavantaj. Completitudinea puterii în caz de succes, dar și integralitatea responsabilității pentru eșec, soarta "regelui ploii".

Surovikin (n.r - generalul care conduce trupele ruse din Ucraina) nu este politician, este responsabil de partea tehnică a războiului. Decizia nu este la el. Și niciun PR-ul nu-l va mai salva într-o situație critică, tehnologiile politice nu funcționează deloc. Istoria vorbește astăzi. Aceasta nu este o trădare, este un pas către Armaghedon. Condițiile victoriei Vestulului, această civilizație a Satanei, nu vor fi niciodată acceptabile pentru Moscova. Asta înseamnă că tactic armele nucleare și armele nucleare strategice vor rămâne“, a continuat filozoful ultranaționalist.

