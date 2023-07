Actul fondator al grupării de mercenari Wagner, găsit înrămat în vila lui Prigojin

Un document înrămat, aparent fotografiat, găsit de anchetatorii ruși săptămâna trecută, în vila lui Evgheni Prigojin, pare a fi actul fondator, „constituția”, Grupului de mercenari Wagner. Este semnat de Prigojin (care este denumit „Directorul”) și Dmitri Utkin, fondatorul Wagner („Comandantul”), relatează cercetătorul Chris Owen, citând informațiile apărute pe canalele de Telegram din Rusia.

1/ A framed document apparently photographed in Yevgeny Prigozhin's house sets out what appears to be the Wagner Group's founding 'constitution'. It's signed by Prigozhin (who's referred to as the 'Director') and Dmitry Utkin, Wagner's founder (the 'Commander'). ⬇️ pic.twitter.com/LuK04vOeLq