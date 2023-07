Ce se ascunde în spatele întoarcerii lui Prigojin în Rusia după scurtul exil în Belarus în urma revoltei mercenarilor Wagner

La mai puțin de două săptămâni după ce a condus o rebeliune armată împotriva liderilor militari ai președintelui rus Vladimir Putin și a fost exilat în Belarus, șeful Wagner, Eevgheni Prigozhin, se pare că s-a întors în Rusia.

Un oficial de la Pentagon a declarat, sub anonimat, pentru The New York Times că se pare că Prigojin nici nu a părăsit Rusia și că ar folosi sosii.

Un agent CUA a mai spus pentru Times că nici mercenari Wagner nu s-ar afla în Belarus și că majoritatea se află încă în baze din estul Ucrainei. Lukașenko le-a declarat joi reporterilor că nu este clar dacă luptătorii Wagner vor veni în Belarus după ce le-a oferit anterior o bază militară.

Este o evoluție șocantă și confuză care ar putea indica faptul că stăpânirea liderului rus asupra puterii este mai slabă decât pare, scrie Business Insider.

Liderul belarus Aleksander Lukașenko a declarat săptămâna aceasta că Prigojin s-a întors în orașul său natal, Sankt Petersburg, și chiar la Moscova joi, 6 iulie. Portalul rus Fontanka a informat că Prigojin a fost văzut sosind în fața clădirii FSB din Sankt Petersburg marți, 4 iulie.

„Gândul care îmi vine imediat în minte este că acesta este un semn al slăbiciunii lui Putin” pe fondul pierderilor continue ale Rusiei în războiul din Ucraina, a declarat Glenn Carle, un fost spion CIA care a activat în Rusia. Aceasta indică faptul că „există diverse facțiuni pe care Putin trebuie să le liniștească” și că Prigojin „are susținători în structura puterii pe care Putin nu își poate permite să îi elimine”.

John McLaughlin, fostul director interimar al CIA, susține și el acest punct de vedere.

Chiar dacă există o lege care prevede 15 ani de închisoare dacă vorbești împotriva războiului, lui Prigojin care s-a revoltat i se permite să rămână în libertate, a spus McLaughlin.

Putin a fost acuzat de mult timp că a ordonat întemnițarea și asasinarea celor pe care îi considera neloiali sau amenințări la adresa regimului. Se crede că guvernul său se află în spatele încercărilor de otrăvire a fostului spion Serghei Skripal și a liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi, ambii fiind ținte ale Kremlinului.

Prigojin, cel puțin deocamdată, este o anomalie în sensul că i s-a permis să revină în Rusia după ce a condus o rebeliune armată împotriva oficialilor militari ruși cheie.

Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin, a negociat luna trecută încetarea rebeliunii armate a lui Prigojin. Șeful Wagner a susținut inițial invadarea Ucrainei de către Rusia, dar mai târziu s-a întors împotriva conducerii militare a Rusiei, acuzându-o că a sabotat efortul de război al Moscovei.

Mercenarii lui Prigojin au lansat luna trecută un „marș al dreptății” către Moscova. Dar el a oprit rebeliunea după câteva ore, spunând că nu vrea să riște ca sângele rusesc să fie vărsat. Surse din serviciile de informații britanice au declarat pentru The Telegraph că Prigojin a anulat marșul după ce oficialii ruși au amenințat familiile liderilor Wagner dacă aceștia continuau.

McLaughlin a declarat pentru Insider că întoarcerea șefului Wagner în Rusia arată ori că el acționează „sfidând Moscova”, ori că „termeni nedezvăluiți ai acordului îi permit să-și încheie afacerea înainte de a se stabili în Belarus”.

Prezența sa în Rusia arată, de asemenea, un comportament nemaivăzut la Putin: riscă să arate slab, permițând unui bărbat ale cărui acțiuni le-a descris drept o „înjunghiere în spate” să se plimbe liber, mai ales că acesta rămâne relativ popular în Rusia, în special cu comunitatea ultranaţionalistă care susţine războiul din Ucraina.

Lukașenko a spus săptămâna aceasta că Putin nu este suficient de „rău sau răzbunător” pentru ca Prigojin să fie ucis. El a insistat, de asemenea, că Prigojin este „liber”, spunând marți că au vorbit „de mai multe ori la telefon” și au discutat despre „acțiunile ulterioare” ale Wagner.

Presa de stat rusă, la rândul său, continuă să-l atace pe Prigojin și susține că ancheta cu privire la acțiunile sale este în desfășurare. Asta în ciuda faptului că autoritățile ruse au declarat la sfârșitul lunii trecute că au închis ancheta penală în urma rebeliunii.

Cetăţenii ruşi sunt probabil „la fel de confuzi ca şi noi ceilalţi în privinţa asta”, a spus McLaughlin. „Asta nu poate fi bine pentru Putin”. „Acreditează ideea că Putin este slăbit”, a spus el.

