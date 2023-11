Câțiva ucraineni din mica aşezare Bilozerka, un sat din regiunea Herson, au lucrat în secret ca informatori pentru a ajuta armata ucraineană în timpul ocupaţiei ruse de anul trecut.

Bilozerka, o localitate de mai puțin de 10.000 de locuitori, a fost capturată împreună cu orașul-port al Ucrainei Herson în primele câteva săptămâni ale invaziei Rusiei din februarie 2022.

În timp ce unii ucraineni din colonie au dezertat și au susținut prezența Rusiei, alții au început să participe la o mișcare de rezistență descentralizată, riscându-și viața pentru a lucra îndeaproape cu Forțele Armate ucrainene sau cu serviciul de securitate al Ucrainei SBU, scrie The New York Times Magazine.

Oleksandr Kisil, comandantul poliției din Bilozerka, a fost unul dintre localnicii care au jucat un rol critic în rezistența extinsă.

Îndeaproape familiarizat cu regiunea, Kisil a recrutat „observatori” pentru a ajuta la localizarea pozițiilor trupelor și echipamentelor rusești, potrivit NYT.

Casa lui era folosită pentru jocuri de table, care erau de fapt o fațadă pentru întâlnirea și împărtășirea informațiilor, a raportat Verini.

Odată ce o poziție rusă era confirmată, Kisil transmitea informațiile către conexiunile sale din guvernul ucrainean. Armata efectua apoi lovituri precise de artilerie.

Kisil a povestit pentru Times cum el și observatorii săi au vorbit codat și au folosit referințe la vânătoare și la grătar pentru a transmite informații.

„Primeam un telefon de la un alt vânător. Îi spuneam: „Îți amintești unde am făcut grătar când am deschis sezonul de vânătoare? Am făcut grătar la Hvilia”. Rușii tocmai intraseră acolo. El spunea: „Da, îmi amintesc”. „Ar trebui să prăjim din nou ceva acolo”, a spus Kisil, ceea ce înseamna că lovitura nu a avut succes.

După ce un observator examina cât de mult a ratat racheta, Kisil trimitea din nou informațiile la contactele sale.

Pentru a confirma o lovitură, Kisil spunea: „Este în regulă, am făcut toată carnea la grătar”.

Soldații ucraineni au eliberat Bilozerka și Herson după ce forțele ruse s-au retras în noiembrie anul trecut.

