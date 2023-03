Kievul, despre evenimentele din Briansk: „Aceasta este o confruntare în mijlocul Federației Ruse între cetățenii Federației Ruse“. Moscova se încurcă în minciuni

Evenimentele din regiunea Briansk din Rusia din 2 martie sunt o confruntare internă între cetățenii ruși, a declarat Andri Iusov, purtătorul de cuvânt al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, citat de zn.ua.

„Așa-zisa Federație Rusă este o entitate absolut instabilă, cu un număr colosal de conflicte interne: internaționale, sociale, politice. Și într-adevăr, au loc astfel de lucruri, ceea ce vorbește despre o confruntare în mijlocul Federației Ruse între cetățenii Federației Ruse”, a spus Iusov.

În după-amiaza zilei de 2 martie, presa de stat rusă și oficiali ruși au anunțat un presupus atac al unui grup de sabotaj ucrainean asupra a două sate din regiunea Briansk, la granița cu regiunea Cernihiv din Ucraina. Informațiile vorbeau despre focuri de armă, luarea de ostatici și presupusa moarte a unor civili. Deși autoritățile locale au negat inițial incidentul, Kremlinul a anunțat prompt un atac terorist al Ucrainei.

Cei care acționat se autointitulează luptători ai Corpului Voluntar al Rusiei și-au asumat responsabilitatea pentru situația din regiunea Briansk. Aceștia au declarat că au venit „să le arate compatrioților lor că rușii pot lupta împotriva regimului”.

Iusov, comentând informații despre posibila participare a „Corpului Voluntar Rus” la incident, a spus că acest lucru poate indica că „probabil poporul Rusiei începe să se trezească împotriva dictaturii sângeroase a lui Putin”.

Serviciile de informații ale armatei ucrainene susțin că voluntarii ruși „nu luptă împotriva populației civile, ci exclusiv împotriva regimului Putin și a celor care îl servesc”, a adăugat el.

Rapoartele privind un atac al sabotorilor ucraineni în regiunea rusă Briansk sunt o „provocare deliberată”, a declarat un consilier de rang înalt al lui Volodimir Zelenski, citat de Sky News.

Mihailo Podoliak a scris pe Twitter în această după-amiază că Federația Rusă „vrea să își sperie poporul pentru a justifica atacul asupra unei alte țări”.

„Povestea despre grupul de sabotaj ucrainean din Federația Rusă este o provocare deliberată clasică. Federația Rusă vrea să își sperie populația pentru a justifica atacul asupra unei alte țări și sărăcia în creștere după anul de război. Mișcarea partizană din Federația Rusă devine tot mai puternică și mai agresivă. Temeți-vă de partizanii voștri…”, a scris Podoliak.

"Un grup de recunoaștere și de sabotaj s-a infiltrat în satul Lubecianie dinspre Ucraina. Sabotorii au tras într-o mașină în mișcare. Drept rezultat al atacului, un locuitor a fost ucis și un copil de zece ani a fost rănit. Forțele armate ruse iau toate măsurile necesare pentru a elimina acest grup", a postat pe Telegram Aleksandr Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk de la frontiera cu Ucraina.

El a mai spus că forțele armate ucrainene au lansat și un atac cu drone și au tras obuze de artilerie în alte zone din apropierea frontierei.

O sursă din serviciul rus de securitate citată de TASS afirmă că grupul de sabotori ucraineni "s-a infiltrat în două sate, luând localnici ostatici în unul dintre ele", relatează Reuters.

În același timp, propagandiștii și reprezentanții autorităților locale sunt confuzi în minciunile lor: la început au spus că „sabotorii” au luat ostatici, au tras într-un autobuz școlar și au ucis o fată. Dar poi versiunea cu autobuzul școlar a fost respinsă, deoarece școlile din regiunea Briansk învață online. De asemenea, propaganda rusă nu poate decide în ce sat au fost luați „ostaticii”. Unele surse spun că locuitorii satului Sușani ar fi fost luați ostatici, alții - locuitorii satului Lubeciane. între sate sunt 15 km. De asemenea, nu există fotografii sau videoclipuri de la fața locului, scrie sursa citată.

Something rather bizarre is happening in Bryansk Oblast with Russian sources reporting a large group (±40) of Ukrainian military crossing the border. Minutes ago, a "Russian Volunteer Corps" telegram posted this video claiming to be behind the mission. pic.twitter.com/LL5lpD92VH