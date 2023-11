Președintele Volodimir Zelenski a numit un nou comandant al Forțelor de Operațiuni Speciale ale armatei ucrainene. Prin decret, președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Serhi Lupanciuk noul comandant al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, înlocuindu-l pe Viktor Horenko.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Oleksi Danilov, consideră că șeful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi are dreptate, iar armata ucraineană chiar are nevoie de „noi abordări” în războiul cu Rusia, referindu-se la declarațiile făcute de „generalul de fier“ în The Economist.

El a reamintit că Ucraina a cerut Occidentului să ajute la protejarea spațiului aerian încă de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse, dar până acum fără rezultat. În plus, ajutorul militar din partea partenerilor occidentali a ajuns lent.

Pe acest fond, spune secretarul Consiliului de Securitate Națională, Rusia și-a revenit și a început să-și conecteze „prietenii” - Iranul și Coreea de Nord.

"Avem o situație destul de dificilă. Și de aceea cred că generalul Zalujnîi are dreptate. Am vorbit în mod repetat despre acest lucru, inclusiv la ședințele Cartierului General, că sunt necesare noi abordări".

Declarațiile lui Zalujnîi nu au trecut neobservate nici la Washington. Coordonatorul Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă, John Kirby, a descris articolul generalului Zalujnîi pentru The Economist drept unul dintre argumentele importante care confirmă nevoia urgentă de sprijin suplimentar pentru Ucraina.

