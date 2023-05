Șeful spionajul ucrainean, rănit de trei ori în Donbas și vizat de peste zece atentate: „Schija este sub inimă și nu poate fi scoasă“

Înainte de a deveni șeful Serviciului de Informații militare al Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov a fost ofițer de informații militare. A îndeplinit de mai multe ori misiuni speciale în Donbas și a fost rănit de trei ori.

Budanov și-a descris prima accidentare ca fiind ușoară — „m-a lovit o bucată de schijă”. A doua a fost rezultatul unei explozii de mine antipersonal în care una dintre schija l-a lovit pe viitorul șef al spionajului sub inimă. „Nu poate fi scos din corp, este periculos”, a declarat Budanov pentru The New Voice of Ukraine.

„Mi-a străpuns spatele și gâtul. Am traversat singur linia frontului, pe adrenalină, aproximativ 5 km, apoi am căzut epuizat. Rana este gravă, dar în principiu pot trăi.”

La a treia accidentare, a fost împușcat în brațul drept. Glonțul i-a distrus articulația cotului. Șeful GUR a refuzat să detalieze circumstanțele în care a fost rănit.

Kirilo Budanov a mai declarat că, din august 2016, când un locotenent colonel al FSB-ului rus a fost ucis în Crimeea, pentru care rușii i-ar fi acuzat pe sabotorii ucraineni, el a fost ținta a cel puțin 10 atentate.

În 2019, sub mașina lui Budanov au fost plasați explozivi care, din fericire, au fost detonați la timp. În prezent, șeful serviciilor de informații duce un stil de viață precaut - se află în mare parte la birou și apare rar în public, notează WP. Mass-media subliniază, de asemenea, că muzică clasică se aude 24 de ore pe zi în biroul său - poate că aceasta este o apărare împotriva oricăror încercări ale inamicilor de a asculta ceea ce se spune în interior.

Ads

Kirilo Budanov a mai dezvăluit că la 24 februarie 2022, în timpul unuia dintre atacurile aeriene asupra Kievului, o rachetă inamică a căzut peste clădirea serviciilor secrete ucrainene care este situată pe insula Ribalski.

Dacă rușii ar fi reușit să aterizeze și să captureze aerodromul din Gostomel, Kievul ar fi fost cucerit, a spus șeful GUR în documentarul lui Dmitro Komarov „The Year”, dedicat aniversării unui an de la invazia Rusiei în Ucraina.

Cu toate acestea, armata ucraineană nu a permis rușilor să aterizeze cu avioanele. „Totul a fost minat, baricadat cu vehicule, iar pe piste s-a turnat petrol”, a declarat ministrul Apărării Oleksi Reznikov.

Oleksandr Sirski, comandantul Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei, a numit zilele a patra și a cincea a agresiunii la scară largă, când inamicul a capturat capul de pod din zona Mosciun, cele mai critice.

„Exista o zonă foarte periculoasă. Cea mai scurtă distanță către Kiev, care ar fi oferit trecere până la Piața Șevcenko și intrarea în oraș. Situația devenise cu adevărat critică. Toate măsurile au fost luate, am lucrat aproape o zi la postul de comandă și observație al batalionului. Toate rezervele pe care le aveam la acea vreme au fost trimise. Cu prețul unor eforturi incredibile, situația s-a inversat. Situația s-a schimbat în favoarea noastră, iar inamicul nu a putut să pătrundă”, a spus Sirski.

Șeful GUR spune că îi place faptul că este vânat. „Aceasta este o măsură de recunoaștere, arată că îmi fac treaba bine”, a explicat ofițerul de informații, adăugând că nu se teme de „unii de acolo” din Rusia. „Sunt o persoană religioasă și mă tem doar de pedeapsa lui Dumnezeu”, a conchis Budanov.