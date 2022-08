„Soldații separatiști” din regiunea Lugansk refuză să lupte pentru Rusia în Donețk

„Soldații separatiști” din regiunea Lugansk anunță că refuză să continue lupta pentru Vladimir Putin în regiunea Donețk.

Miliţiile proruse din autoproclamata Republică Populară Lugansk (LNR) au refuzat să lupte în regiunea vecină Doneţk (estul Ucrainei) şi s-au plâns de „ritmul epuizant “ al ofensivelor desfăşurate în acea zonă de trupele ruse împreună cu aceste grupări aliate, potrivit analizei Institutului pentru Studiul Războiului din SUA (ISW).

Potrivit ISW, invazia în Ucraina, axată în ultimele săptămâni pe preluarea sub control al întregului Donbas, provoacă o sciziune în rândul proruşilor din ambele regiuni.

Aparent, miliţiile din Lugansk, regiune controlată practic în totalitate de Moscova, s-au săturat de „ofensivele dure“ la care trebuie să participe dincolo de graniţele provinciei lor.

Potrivit ISW, mai multe canale ucrainene au distribuit la 15 august o înregistrare video arătând combatanţi din Batalionul 2740 LNR (miliţia prorusă din Lugansk) care refuză să lupte pentru DNR (Republica Populară Doneţk'.

„Soldaţii afirmă că au celebrat deja victoria la 3 iulie, când forţele LNR au ajuns la graniţele administrative ale regiunii Lugansk, şi că munca lor s-a terminat“, confirmând că ei controlează teritoriul regiunii Lugansk, adaugă grupul de experţi americani.

Cel puţin un „milblogger“ (blogger specializat în probleme de apărare) rus a criticat miliţiile din LNR pentru că au cerut sprijinul Rusiei pentru propria „eliberare“ şi apoi au refuzat să lupte în regiunea vecină Doneţk.

“Separatist soldiers” from the Luhansk region announce that they refuse to continue fighting for Russia in the Donetsk region. pic.twitter.com/VqMCTHRmO6