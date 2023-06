Simbolurile extremiste prezente în armata ucraineană care irită paranoia lui Putin. Poziția ambivalentă a Kievului

De când Rusia a invadarea Ucraina în februarie 2022, guvernul ucrainean și aliații NATO au postat, apoi au șters în liniște, trei fotografii aparent inofensive de pe rețelele lor de socializare: un soldat stând într-un grup, altul odihnindu-se într-un șanț și un lucrător al serviciilor de urgență pozând în fața unui camion.

În fiecare fotografie, ucrainenii în uniformă purtau petice cu simboluri care au fost făcute notorii de Germania nazistă și de atunci au devenit parte din iconografia grupurilor de extremă dreapta.

Fotografiile și ștergerea lor evidențiază relația complicată a armatei ucrainene cu imaginile naziste, o relație creată atât sub ocupația sovietică, cât și sub ocupația germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, scrie The New York Times.

Această relație a devenit deosebit de delicată, deoarece președintele rus Vladimir Putin a declarat în mod fals Ucraina drept stat nazist, afirmație pe care a folosit-o pentru a-și justifica invazia ilegală.

Ucraina a lucrat de ani de zile prin legislație și restructurare militară pentru a marginaliza extrema dreaptă ai cărei membri poartă cu mândrie simboluri venite din negura istoria nazistă. Dar unii membri ai acestor grupuri luptă împotriva Rusiei de când Kremlinul a anexat ilegal o parte din regiunea Crimeea a Ucrainei în 2014 și acum fac parte din structura militară mai largă a țării. Unii sunt considerați eroi naționali, chiar dacă extrema dreaptă rămâne marginalizată politic.

Iconografia acestor grupuri, inclusiv un petic cu craniu și oase încrucișate purtat de gardienii lagărelor de concentrare și un simbol cunoscut sub numele de Soarele Negru, apare acum cu o oarecare regularitate pe uniformele soldaților care luptă în prima linie. Soldații spun că imaginile simbolizează suveranitatea și mândria ucraineană, nu nazismul.

Apă la moara lui Putin

Pe termen scurt, asta amenință să întărească propaganda lui Putin și să alimenteze afirmațiile sale false că Ucraina trebuie „de-nazificată” – o poziție care ignoră faptul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski este evreu. În sens mai larg, ambivalența Ucrainei cu privire la aceste simboluri și, uneori, chiar acceptarea de către ea a acestora, riscă să dea o viață nouă, dominantă, simbolurilor pe care Occidentul a petrecut mai bine de o jumătate de secol încercând să le elimine.

„Ceea ce mă îngrijorează, în contextul ucrainean, este că oamenii din Ucraina care sunt în poziții de conducere, fie nu o fac, fie nu sunt dispuși să recunoască și să înțeleagă cum sunt văzute aceste simboluri în afara Ucrainei”, a spus Michael Colborne, cercetător la grupul de investigații Bellingcat care studiază extrema dreaptă internațională. „Cred că ucrainenii trebuie să realizeze din ce în ce mai mult că aceste imagini subminează sprijinul pentru țară”.

Într-o declarație, Ministerul ucrainean al Apărării a spus că, în calitate de țară care a suferit foarte mult sub ocupația germană, „Ucraina condamnă categoric orice manifestare a nazismului”.

Până acum, imaginile nu au erodat sprijinul internațional pentru război. Totuși, i-a lăsat pe diplomați, jurnaliști occidentali și grupuri de advocacy într-o poziție dificilă: atragerea atenției asupra iconografiei riscă să ajute propaganda rusă. A nu spune nimic îi permite să se răspândească.

Diverse moduri de interpretare a simbolurilor

Întrebările cu privire la modul de interpretare a unor astfel de simboluri sunt pe cât de divizatoare, pe atât de persistente, și nu doar în Ucraina. În sudul Americii, unii au insistat că astăzi, steagul Confederației simbolizează mândria, nu istoria sa de rasism și secesiune. Svastica a fost un simbol hindus important înainte de a fi cooptată de naziști.

În aprilie, Ministerul Apărării al Ucrainei a postat pe contul său de Twitter o fotografie cu un soldat purtând un plasture cu un craniu și oase încrucișate, cunoscut sub numele de Totenkopf sau Capul Morții. Simbolul specific din imagine a fost făcut cunoscut de o unitate nazistă care a comis crime de război și a păzit lagăre de concentrare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Liga Anti-Defăimare consideră Totenkopf „un simbol comun al urii”.