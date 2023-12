Ucraina își prezintă noul sistem de artilerie Archer, trimis de suedezi. Ar putea primi și avioane de luptă Gripen

Un videoclip arată trupe ucrainene folosind un sistem de artilerie Archer furnizat de suedezi pentru prima dată în Ucraina.

Suedia a livrat Ucrainei opt sisteme Archer, a declarat luna trecută ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, potrivit radiodifuziunii suedeze SVT.

Sistemul de artilerie poate trage mai mult de opt obuze pe minut, cu o rază de acțiune de aprope 50 de kilometri, folosind obuze americane M982 Excalibur ghidate de GPS cu rază extinsă, conform OSINTtechnical, un cont X administrat de un analist de la Centrul pentru Analize Navale.

Aceasta este prima filmare a utilizării sistemului de către o unitate a armatei ucrainene, a spus analistul.

Forțele ucrainene folosesc acum sistemul de artilerie cu obuzier autopropulsat din apropierea frontului împotriva forțelor ruse, potrivit SVT.

Sursa nu a specificat unde, când sau ce unitate îl folosește.

Aproximativ 100 de soldați ucraineni au fost instruiți să folosească Archer, a declarat Stephan Sjöberg, comandantul Regimentului de Artilerie Suedez Boden (A8), pentru SVT în noiembrie.

Suedia se gândește, de asemenea, să trimită avioane de luptă JAS39 Gripen în Ucraina, a informat radioul public suedez în septembrie.

Avionul puternic și foarte capabil ar putea oferi forțelor aeriene ucrainene un impuls atât de necesar, după cum a specificat anterior Jake Epstein de la Business Insider.

Livrările sistemelor suedeze Archer au loc pe măsură ce Ucraina rămâne fără muniție de obuze, un element definitoriu în lupta în prima linie, și pe măsură ce republicanii din Congres amenință că nu vor aproba un ajutor suplimentar.

Andri Iermak, șeful biroului prezidențial al Ucrainei, a declarat că întârzierea Congresului în acordarea ajutorului Ucrainei „va face foarte probabil imposibilă continuarea eliberării teritoriului și va crea un risc mare de a pierde războiul”, potrivit The New Voice of Ukraine.