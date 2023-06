Comandantul rachetiștilor ucraineni povestește cum au doborât temutele proiectile Kinjal deasupra Kievului: "Am fost șocat de rezistența subalternilor mei"

Rachetele hipersonice Kinjal au fost doborâte lângă Kiev de luptătorii Brigăzii 96 rachete antiaeriene a centrului de comandă antiaeriană, care au dat dovadă de rezistență și concentrare impecabile.

Colonelul Serhii Iaremenko, zis Hranit, a explicat că toate antrenamentele privind utilizarea sistemului Patriot împotriva diferitelor tipuri de rachete balistice au fost efectuate doar la modul de simulare. Cu toate acestea, chiar și în timpul simulărilor, rezultatele nu au fost de 100%.

Totodată, rachetiștii Brigăzii 96, primele echipaje antrenate mai puțin de trei luni, au reușit să distrugă pentru prima dată în istorie o rachetă hipersonică Kh-47, pe care Putin a clasificat-o drept „unică” și apoi au mai distrus șase astfel de rachete.

„Sincer vorbind, mi-am dat seama că am doborât Kinjal-ul doar după ce analiștii experți au examinat epava.

Pe 16 mai, am dovedit că nu a fost un accident. Aproape simultan, 16 ținte balistice au fost trase din diferite direcții, majoritatea vizate către sistemul Patriot.

Sunt întotdeauna mândru de subalternii mei, dar de data aceasta până și eu am fost șocat de rezistența lor. Oamenii au înțeles că rachetele balistice se îndreptau direct spre ei. Nu s-au panicat nicio secundă, au acționat într-o manieră coordonată și organizată, au distribuit țintele pe sectoare și au asigurat distrugerea lor la un interval minim, suficient de mare pentru a reduce probabilitatea deteriorării infrastructurii.

Am fost în legătură cu comandantul diviziei și am înțeles ce provocare profesională și psihologică serioasă este. După raportul „Spațiul aerian este clar, toate țintele distruse”, nimeni nu și-a putut stăpâni emoțiile... Ulterior am aflat că printre acele ținte se aflau șase rachete Kinjal. Cred că țările noastre partenere au avut aceleași emoții ca și noi. Nu ne putem gândi la o reclamă mai bună pentru producători. Sistemul lor și-a arătat pe deplin potențialul și a dovedit că este capabil să distrugă ținte despre care rușii susțineau că sunt imposibil de doborât”.

Artileriștii anti-aerieni au o tradiție de a marca ținte distruse pe sistemele lor. Cu toate acestea, colonelul Iaremenko spune că șablonul pentru Kinjal nu a fost încă produs, deși Patriot a distrus deja peste 80 de ținte aeriene în doar o lună de funcționare.

Iaremenko notează că, în opinia sa, Patriot este unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană disponibile. Cu toate acestea, este evident că nu poate funcționa singur. Ucraina are nevoie de un număr suficient de tipuri diferite de sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă și medie pentru a-și proteja toate țintele într-un singur sistem de apărare aeriană.

