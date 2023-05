Casa Albă a încetat să mai vorbească despre escaladarea războiului. Succesul ucrainenilor care a iritat Moscova

Casa Albă a încetat să mai vorbească despre o posibilă escaladare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei după ce armata ucraineană a doborât șase rachete aerobalistice ale Rusiei cu ajutorul sistemului american de apărare antiaeriană Patriot, susține expertul Defense Express Ivan Kiricevski.

„După ce aceste șase rachete hipersonice Kinjal (Pumnal) au fost doborâte deasupra Kievului, retorica despre escaladare sau orice linii roșii de la Casa Albă a dispărut”, a menționat expertul.

El a sugerat, de asemenea, că decizia SUA de a furniza Ucrainei avioane de luptă F-16 este legată de succesul Forțelor Aeriene ucrainene. Mai mult, acest lucru a fost facilitat de faptul că Federația Rusă nu avea niciun wunderwaffe - arme revoluționare.

„Acest moment merită înregistrat, literalmente chiar înainte de luna mai Casa Albă se spunea că nu vrem escaladare, subliniază Kiricevski.

Succesul rachetelor Patriot în Ucraina a șocat chiar și Pentagonul

Succesul Ucrainei cu sistemele de rachete antiaeriene Patriot fabricate în SUA în războiul cu Rusia a șocat chiar și Pentagonul, potrivit unui analist militar ucrainean.

Ivan Kiricevski, expert la compania de consultanță Defence Express, a analizat utilizarea de către Kiev a sistemului avansat de rachete într-un interviu acordat publicației NV din Ucraina.

Forțele aeriene ale Ucrainei au reușit după doar un curs rapid de instruire pe bateria Patriot - pe care Kievul a primit-o în aprilie - să extragă o capabilitate pe care SUA nu au crezut-o posibilă, a explicat expertul militar Ivan Kiricevski, citat de New Voice of Ukraine.

„Imaginați-vă, au reușit să tragă mai multe rachete antiaeriene deodată într-un timp atât de scurt - cel puțin una a lovit sigur Kinjalul”, a exclamat un oficial american citat de CNN, a subliniat Kiricevski

Pe de altă parte, nici ucrainenii nu au anticipat ce pot face cu aceste sisteme, estimând în cea mai entuziastă evaluare că vor putea contracara cel puțin rachetele balistice Iskander și rachetele H-22, notează acesta.

Kievul a reușit să respingă un atac masiv cu rachete, care ar fi putut provoca „orori greu de imaginat” dacă nu ar fi fost contracarat. Pericolul a fost foarte mare, întrucât în afară de Kinjal, rușii au lansat peste 10 rachete Iskander și rachete trase de sistemele S-400 - adică rachete considerate anterior imposibil de doborât. Din acest punct de vedere capacitatea pe care a dovedit-o Ucraina a fost un fiasco un ruși.

„Este posibil să existe mai multe atacuri Kinjal asupra Kievului. Iar dacă aceste atacuri vor continua să fie respinse, atunci putem spune deja că Kievul va fi cel mai protejat oraș din țara noastră, poate nu doar din Ucraina, ci și de pe planetă.Sistemul Patriot a reușit să doboare o țintă atât de dificilă precum Kinjal. De ce declară acum experții occidentali: «Noi știam că Kinjal nu este o rachetă hipersonică!». Din câte înțeleg, chiar și dezvoltatorii sistemului Patriot sau ai sistemului american antirachetă THAAD, care era considerat singurul care putea doborî astfel de ținte, se vor gândi la acest lucru mult timp de acum înainte. Poate că vor lua unele decizii constructive”, a apreciat expertul.

Acesta a mai remarcat că această reușită a ucrainenilor a scos la iveală capabilități care nu au fost anticipate nici de SUA, nici de ucraineni.

„Nici instructorii americani, nici israelienii...nu aveau idee ce arme de înaltă tehnologie creează. Pentru că antiaeriana S-400 poate atinge o viteză de peste 5.000 de kilometri pe oră. Din nefericire, până acum nimeni nu avea nici cea mai vagă idee despre cum să doboare astfel de rachete, nici măcar Forțele noastre aeriene”.

Kievul spune că are nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană

Apărarea aeriană a Ucrainei nu dispune de mijloace suficiente pentru a proteja spațiul aerian împotriva atacurilor la scară largă cu rachete balistice, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Iurii Ignat, în urma atacurilor lansate împotriva Ucrainei între 21 și 22 mai.

„Pentru ca situația să se îmbunătățească, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană precum Patriot sau SAMP/T", a adăugat Ignat. În timp ce apărarea Ucrainei s-a dovedit eficientă împotriva dronelor kamikaze, sistemele avansate precum Patriot sunt necesare pentru a intercepta rachetele balistice, a spus el.

Ucraina a primit două sisteme de apărare aeriană Patriot la sfârșitul lunii aprilie. Potrivit lui Ignat, două baterii nu sunt suficiente pentru a acoperi întregul teritoriu al țării.

Arabia Saudită are 200 de lansatoare Patriot și tot mai scapă rachete primitive ale rebelilor yemeniți

Arabia Saudită are 200 de lansatoare Patriot, iar armata SUA are doar 400, pentru tot teritoriul SUA.. Este mult, mai ales pentru Arabia Saudită. Desigur, pe lângă cele 200 de lansatoare Patriot, au Avenger pentru a acoperi infrastructura adecvată și chiar instructori din SUA pentru a ajuta în mod regulat. Ca să nu mai vorbim de faptul că Arabia Saudită are propriile sale avioane AWACS.

Totuși o dată la două sau trei luni, rebelii houthii yemeniți bombardează Arabia Saudită cu lovituri combinate folosind drone iraniene Shahed 136, pe care le folosec și rușii în Ucraina, rachete balistice destul de primitive și copii ale rachetelor Kh-55 foarte primitive.

Ucraineii care au urmat un curs rapid pentru a folosi sistemul Patruot, au doborât șase rachte hipersonice Kinjhal iar Arabia Saudită, cu forțele sale de apărare aeriană, care au fost antrenate de instructori americani, uneori nu reușesc să doboare dronele și rachetele rebelilor houthii.

Din această cauză, reputația sistemelor Patriot era în scădere, la nivel global. Până în februarie 2022, rușii au încercat să vândă potențialilor cumpărători din Orientul Mijlociu sistemelor lor S-400 și S-500.

Au încercat să vândă complexul Abakan Arabiei Saudite pentru a înlocui Patriot, spunându-le că poate doborî ținte balistice. Dar, în cea mai mare parte, acesta este doar o conversie a S-300V4 pe un șasiu pe roți, unde în loc de patru lansatoare erau doar două. Allah a salvat Arabia Saudită de la un lucru atât de stupid precum cumpărarea acestor sisteme de apărare aeriană de la ruși, susține expertul ucrainean.

Statele Unite s-au gândit mult timp, discutând dacă să dea sau nu Kievului Patriot. Se dovedește că forțele de apărare antiaeriană ucrainene, cu antrenament intensiv și de avarie, au stors literalmente de la sistemul Patriot o capacitate pe care Pentagonul nu a crezut-o posibilă.

Când forțele americane au folosit pentru prima dată sistemul Patriot în timpul Operațiunii Furtună în Deșert, circula o poveste că, pentru a doborî o singură rachetă Scud, trebuia să tragă 3 rachete PAC-2, care pot doborî avioane la o distanță de 160 de kilometri. Acest lucru a atras critici din parte experților care spuneau că „este atât de scump și neeconomic să tragi trei rachete pentru a doborî una”. Această critică s-a dovedit a fi productivă. Ulterior, au fost dezvoltate rachete PAC-3 pentru a contracara ținte balistice. Succesul neașteptat al forțelor de apărare antiaeriană ucrainene este forate apreciat acum în SUA.