Recruții din regimentul rus care s-au rugat de Putin prin apel video să nu-i trimită în Donețk ”să fie măcelăriți” sunt acum morți

Aproape un întreg regiment de soldați ruși nou mobilizați ar fi murit după ce au înregistrat în ianuarie și februarie două apeluri video către președintele Vladimir Putin, spunând că sunt trimiși „să fie măcelăriți” în Ucraina.

Soldații din regiunea Irkuțk din Siberia au declarat că au primit „ordine ilegale și criminale” din partea comandamentului lor și au fost trimiși la luptă fără „niciun sprijin”, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

„Suntem mobilizați din regiunea Irkutsk, regimentul 1439, trimiși în autoproclamata Republică Populară Donețk din orașul Novosibirsk la 31 decembrie 2022”, a spus un soldat cu cagulă care citea un mesaj și era înconjurat de alți soldați.

‼️Russians from Irkutsk refuse to fight near Avdiivka

DNR Russians used a BMP to shoot at them because they refused to go on the offensive

Apparently, the ltn colonel (commander) has already burned through 5 battalions in futile assaults