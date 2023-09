Soldații ruși din estul Ucrainei au refuzat să lupte după ce comandanții au fugit ca șobolanii

Soldații ruși din estul Ucraina au refuzat să lupte după ce comandanții lor „au fugit ca șobolanii” din prima linie.

Canalul Telegram al portalului independent de știri în limba rusă Astra a informat marți, 19 septembrie, că jurnaliștii săi au fost contactați de Evghenia, soția soldatului mobilizat Evgheni P. Acesta i-a povestit cum comandanții unității sale i-au ordonat lui și tovarășilor săi răniți să atace în estul Ucrainei, dar i-au abandonat când au intrat sub bombardamente ucrainene grele.

Evgheni P, ar fi suferit răni de schije în mai, lângă orașul Bahmut, în timp ce lupta cu Brigada 27 de infanterie motorizată, dar nu a fost tratat după ce a fost trimis la spital. A fost trimis acasă pentru „reabilitare” timp de o lună și redistribuit pentru a lupta în Ucraina.

Soldații ruși au fost „duși în direcția Svatove” în estul Ucrainei și „abandonați în pădure fără mijloace de subzistență”.

Și când unitatea s-a aflat sub foc inamic de artilerie, „comandanții, ofițerii superiori ai companiei și toți cei care erau la conducere acolo pur și simplu au fugit ca șobolanii, lăsându-i pe băieți singuri să moară sub bombardamente”.

După ce au refuzat să lupte, Evgheni P și camarazii săi au fost arestați de comandanții lor și plasați într-un subsol din satul Zaițevo din regiunea Donbas din Ucraina.

Canalul Astra Telegram, care este un proiect al jurnaliştilor ruşi independenţi, a informat anterior că 300 de ruşi mobilizaţi sunt ţinuţi într-un subsol din Zaițevo pentru că au refuzat să se întoarcă în prima linie.

Evgheni P i-a spus soției sale despre acest eveniment pe 18 septembrie, iar după aceea ea a pierdut contactul cu el.

Newsweek nu a putut verifica în mod independent afirmațiile făcute de Evghenia și a contactat Ministerul rus al Apărării prin e-mail pentru comentarii.

Nu este prima dată când comandanții ruși sunt acuzați că au dat bir cu fugiții din prima linei de bătălie în Ucraina.

În noiembrie 2022, un alt soldat care a fost înrolat în urma ordinului de mobilizare parțială al președintelui rus Vladimir Putin a susținut că ofițerii ruși fugeau de luptă.

Soldatul, Oleksi Agafonov, care a declarat pentru publicația de știri independentă Verstka că a supraviețuit bombardamentelor forțelor ucrainene în apropiere de Makiivka, în regiunea Lugansk, a declarat că comandanții unității sale au abandonat prima linie pe 2 noiembrie 2022, în timp ce întreg batalionul său a primit ordin să sape tranșee și mențină poziții defensive.

„Am fost aruncați pe front, ne-au spus să săpăm, aveam trei lopeți pentru întreg batalionul […] am săpat cât am putut, iar dimineața au început bombardamentele — artilerie, rachete, mortiere, pur și simplu am fost împușcați”, a spus el.

„Când a început totul, ofițerii au fugit imediat. Între seriile de bombardamente, am încercat să săpăm, dar „dronele ne-au reperat imediat și pur și simplu ne-au împușcat”.