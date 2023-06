Furie în rândul bloggerilor după ce 100 de soldați ruși au fost uciși de HIMARS pe frontul din Ucraina. Soldații așteptau în formație discursul comandantului

Canalele ruse Telegram spun că o unitate rusă a fost lovită de rachete HIMARS în această dimineață pe frontul de la Kreminna. Se pare că soldații așteptau în careu de ore în șir aproape de front un discurs al unui comandant.

Afirmația a declanșat miercuri o serie de postări furioase din partea bloggerilor pro-război, scrie The Moscow Times.

Potrivit bloggerului militar Rybar, incidentul a avut loc la Kreminna, Lugansk, chiar înainte ca o divizie rusă să înceapă un asalt.

„Timp de două ore, oamenii au stat în careu într-un singur loc și au așteptat comandantul diviziei să vină țină discursul său motivant”, a scris Rybar.

Dar, în loc să audă cuvintele comandantului lor, divizia a fost lovită puternic de rachete HIMARS a artileriei ucrainene, a scris bloggerul.

Russian Telegram channels are saying that a Russian unit was struck by HIMARS this morning on the Kreminna front with ~100 KIA and ~100 WIA. They were reportedly waiting near the front for a speech from a commander for hours.https://t.co/Ws4vvZOPNmhttps://t.co/HPmoEMdheJ pic.twitter.com/2wlnUveMwN