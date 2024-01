Pe măsură ce războiul din Ucraina se apropie de a doua aniversare, vârsta medie a personalului forțelor armate ucrainene crește. Împotriva agresiunii ruse astăzi luptă bărbați de vârstă mijlocie, ceea ce face dificil pentru comandanți să planifice și să conducă operațiunile necesare pentru atingerea obiectivelor campaniei, scrie The Sunday Times.

„Vârsta medie a unui soldat din batalionul meu este de 45 de ani”, a declarat pentru publicație Dmitro Berlim, comandantul batalionului celei de-a 32-a brigăzi mecanizate separate a Forțelor Armate ucrainene.

Militarii brigăzii luptă astăzi lângă Kupiansk, una dintre țintele campaniei ofensive de iarnă a Forțelor Armate Ruse . „La această vârstă este deja dificil să îndeplinești toate sarcinile necesare. Unora le este greu chiar să poarte muniție și vesta antiglonț în timp ce se află în prima linie”, a recunoscut Berlim.

Potrivit comandantului, batalionul nu primește forțe proaspete soldați mai tineri - și suferă din ce în ce mai multe pierderi: „Sunt din ce în ce mai puțini oameni [sub comanda mea], iar calitatea întăririi unității devine din ce în ce mai scăzută de fiecare dată."

Această situație este unică pentru războaiele din secolul trecut, în care majoritatea trupelor era formată din bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani și chiar mai tineri. Chiar și astăzi, vârsta medie a majorității armatelor occidentale este sensibil mai mică decât cea ucraineană. Pentru comparație: în 2021, în SUA era de 28 de ani, iar în Marea Britanie în 2023 - 31 de ani. Deși datele oficiale privind forțele armate ucrainene nu sunt disponibile, The Sunday Times estimează că vârsta medie actuală a soldaților ucraineni este de 43 de ani.

Ads

Consilierul prezidențial Serhii Leșcenko a recunoscut acum două luni că a auzit „date neliniștitoare” de la un comandant de batalion aflat în Donbass. Se pare că unele dintre brigăzile angajate în contraofensiva de anul trecut au avut o vârstă medie de 54 de ani. „Un soldat de asalt nu poate participa la o operațiune de asalt la acea vârstă”, a declarat Leșcenko.

Consecință a modului în care a decurs în general mobilizarea

Problemele actuale cu îmbătrânirea armatei sunt o consecință a modului în care a decurs în general mobilizarea în Ucraina după invazia rusă. Apoi, la începutul anului 2022, un număr imens de voluntari în vârstă de peste 40 de ani au mers pe front - aceștia erau bărbați adulți cu un simț sporit al responsabilității față de familiile și patria lor. Mulți sperau că statul va desfășura în curând o campanie mai eficientă de recrutare a tinerilor care să-i înlocuiască pe „bătrâni” și să poată desfășura cu succes operațiuni ofensive. Dimpotrivă, puțini se așteptau ca șederea lor pe front să dureze doi ani. Astăzi, soldații recunosc că sunt aproape de epuizarea completă a puterii, fizice și morale.

Ads

„Sunt în pragul unei căderi”, a declarat pentru Sunday Times un soldat în vârstă de 50 de ani care se recuperează după o rană de schij din Harkov.

„M-am înrolat din prima zi de război, dar nu mai suport. În același timp, când soldații tineri ajung pe front, nu se descurcă cu sarcinile pe care noi le înfruntăm. Suntem atacați cu artilerie, drone și fosfor alb, iar tinerii o iau razna. Nu sunt pregătiți" pentru aceste grozăvii, a explicat el. Cu toate acestea, soldatul a dat asigurări că va respecta ordinul de a se întoarce pe front odată cu încheierea recuperării. „Nu pot să-i las baltă pe băieți”, a afirmat el.

Conform legilor în vigoare în Ucraina, un tânăr poate deveni voluntar la vârsta de 18 ani (în același timp, nu poate participa la ostilități până la vârsta de 20 de ani), dar nu poate fi mobilizat dacă are sub 27 de ani.

În prezent, autoritățile ucrainene încearcă să scadă vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani în eforturile de a recruta cel puțin 450.000 de bărbați, dar un proiect de lege în acest sens încă este în curs de examinare.

Ads

„Există voluntari printre tineri, dar nu sunt destui pentru a forma majoritatea în armată. Această problemă e importantă mai ales pentru unitățile de asalt, cum ar fi parașutiști, pușcași marini și forțele speciale, unde rezistența și forța fizică sunt necesare”, a conchis deputatul ucrainean Roman Kostenko, care a luat parte la luptele din regiunea Herson.

Președintele Vladimir Zelenski a declarat în decembrie că Armata i-a cerut să mobilizeze o jumătate de milion de recruți, dar o decizie finală cu privire la numărul acestora nu a fost încă luată. Autoritățile subliniază că armata are nevoie nu doar de o creștere a numărului de oameni pe front, ci și de rotație - pentru ca primul val de voluntari să primească o odihnă deplină, binemeritată.

Adulți doresc să-și protejeze fiii

Andrii Roik, un arhitect în vârstă de 47 de ani, care a slujit în Forțele Armate ucrainene aproape de la începutul războiului cu Rusia, a declarat pentru Sunday Times că „fizic după 40 de ani este mai greu să lupți pe front”: „Un lucru este când ai corpul antrenat și reflexele unui tânăr de 20 de ani. Este diferit când ești un angajat de birou în vârstă de 46 de ani, cu o grăsime pe burtă și o grămadă de boli cronice.” Dar vârsta înaintată are și avantajele sale, a remarcat militarul: „Experiență și atenție, precum și o atitudine mai serioasă față de viață”.

Ads

Consilierul prezidențial Mihail Podoliak, explică prevalența persoanelor în vârstă pe front pe atitudini paterne: ucrainenii adulți doresc să-și protejeze fiii de participarea la ostilități. Dar în curând tinerii ucraineni vor trebui să facă o alegere - „ce preț sunt dispuși să plătească: să trăiască într-un lagăr de prizonieri sau într-o țară liberă”, a menționat Podoliak.

Potrivit acestuia, autorităților le va fi mult mai ușor să convingă oamenii să se alăture Forțelor Armate ale Ucrainei dacă au încredere în sprijinul Pccidentului pentru Kiev– ​​sau mai exact, cu arme care ar putea cauza pagube ireparabile armatei ruse chiar înainte de a intra pe câmpul de luptă. „Șansa de supraviețuire a soldaților ucraineni [dacă ajutoarele occidentale vin] va crește brusc. În consecință, personalul nostru militar se va simți mai bine din punct de vedere psihologic. Dar nu avem nevoie de zece obuze pe lună, ci de o mie. Problema este că primim ajutor încet și fragmentat.”

Probeleme pe front

Ads

În ciuda interdicției pentru bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani să părăsească Ucraina, cel puțin 650.000 de ucraineni din această zonă au părăsit țara spre Europa în ultimii doi ani, a raportat BBC, citând date UE. Plecarea lor este unul dintre factorii crizei demografice care a cuprins Ucraina.

Vârsta medie a locuitorilor țării astăzi este de 40 de ani. Populația sa de la prăbușirea URSS a scăzut de la 52 de milioane de oameni la 37 de milioane, dacă luăm în considerare populația teritoriilor anexate de Federația Rusă. Speranța medie de viață a bărbaților în 2023-2024 va scădea la 57 de ani, iar a femeilor - la 70. Acești indicatori nu vor reveni la nivelul de dinainte de război de 66, respectiv 76 de ani, cel puțin până în 2032, susține Institutul de Demografie și Cercetări Sociale din Kiev.

De asemenea, este important de menționat că nu toți soldații mai în vârstă au ajuns pe front în mod voluntar – mulți au fost mobilizați. Cu toate acestea, mulți militari adulți confirmă că simțul responsabilității față de generația tânără îi obligă încă să rămână pe front. „Nu vreau să văd tineri de 20 de ani în luptă”, a declarat pentru The Sunday Times Aleksander Avanesov, 55 de an. Copiii sunt florile națiunii noastre. Ei înșiși trebuie să dea naștere copiilor în viitor și să-i crească.” Avanesov are o fiică în vârstă de șapte ani, iar el însuși se recuperează acum după o rană primită în 2022.

Andri Poddubniak, un soldat care are și el peste 40 de ani, a declarat într-un interviu acordat unei publicații britanice cum lentoarea colegului său de 48 de ani pe câmpul de luptă în timpul unuia dintre bombardamente aproape că a costat viața unei întregi unități - a fost prea lent în a ajunge la adăpost și, fără să vrea, a pus alți soldați sub atac inamic. Și totuși, Poddubniak nu vrea să dispere, inclusiv de dragul familiei sale - doi copii mici îl așteaptă acasă, dar deocamdată locul tatălui lor este pe front: "Atâta timp cât mai sunt aici niște oameni de 40 de ani, trebuie să lupte. Când nu mai sunt suficienți, alții trebuie să-i înlocuiască".