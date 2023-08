Arma „de neprețuit” din arsenalul Ucrainei. „Nimeni nu le-a cerut să vină, doar au venit”

Există nenumărate povești despre ucraineni care se ajută între ei în timpul războiului, scrie Scott Peterson de la The Christian Science Monitor. În calitate de corespondent al publicației, care a făcut șapte călătorii în Ucraina în timpul conflictului actual, a întâlnit oameni care au intervenit pentru a-și ajuta semenii.

„Luate împreună, aceste acte de sprijin colectiv și generozitate au echivalat cu o recalibrare la nivel național, în bine, a sentimentului de unitate patriotică și abnegație a ucrainenilor“, notează jurnalistul.

Într-o catedrală ortodoxă plină de moloz, lovită de o rachetă rusă din Odesa, de exemplu, a găsit câțiva ucraineni care nu erau religioși – și nu cunoșteau pe nimeni asociat cu biserica – dar s-au alăturat voluntarilor pentru a curăța molozul și mizeria.

De asemenea, proprietarul unui depozit de cereale lovit de cinci rachete rusești în regiunea Odesa i-a spus cât de surprins a fost că peste 50 de oameni din satele din jur s-au prezentat, înainte de zori și în ciuda pericolului, ca să stingă incendiile și pentru a ajuta cum pot. „Nimeni nu le-a cerut să vină – doar au venit”, i-a spus Olha Romanova, încă impresionată.

Și în estul îndepărtat al țării, în regiunea Donețk, un comandant de artilerie aștepta reparația obuzierului unității sale. Jurnalistul Peterson l-a întâlnit prima dată pe Oleksandr, ce are indicativul Kirik, pe o linie de front în februarie anul trecut, când folosea un tun rusesc de 152 mm capturat pentru a ținti forțele ruse.

Acum în plină vară, Kirik și echipa sa erau găzduiți într-o casă care fusese oferită de o localnică mai în vârstă și care dorea să ajute.

Kirik nu a fost surprins, după ce a fost cu unități de artilerie angajate în lupte în această zonă, de când forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Donețk și a unei mari părți a Donbasului în 2014.

„În ultimii nouă ani am fost aici, am ajuns să cunosc o mulțime de oameni din zonă”, spune Kirik. „Noi îi ajutăm; ne ajutam reciproc. Uneori, dacă un magazin este închis și ai nevoie de ceva... sau dacă mașina ta are probleme, localnicii te pot ajuta.”

Ba mai mult, proprietara a venit și le-a adus o farfurie cu clătite calde, umplute cu dulceață făcută în casă.

„Acesta este un exemplu de sprijin al localnicilor”, spune Kirik. Trupele ruse nu pot conta pe un astfel de sprijin în Ucraina și a auzit de cazuri de hrană contaminată dată rușilor ocupanți.

Acest sprijin reciproc ajută la câștigarea războiului, spune Kirik: „Ajutorul populației civile de aici este neprețuit”.

