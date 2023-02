La un an de când Vladimir Putin a ordonat forțelor sale să invadeze Ucraina, războiul este departe de a se termina.

Oricât de curajoși luptă ucrainenii și oricât de contestată este performanța armatei Rusiei, Ucraina nu poate învinge fără asistență occidentală continuă și substanțială. De la invazie, cheltuielile americane și europene au crescut la peste 150 de miliarde de dolari, iar armele furnizate Kievului includ acum cele mai recente tancuri și sisteme antiaeriene occidentale, scrie The New York Times.

Statele Unite și principalii săi aliați au fost fermi în hotărârea lor de a sprijini Ucraina în lupta sa, iar cetățenii au acceptat în mare măsură costul enorm. În Statele Unite, rezistența politică a fost limitată în mare parte la câteva voci din extrema dreaptă și extrema stângă. Dar întrebările vor deveni mai frecvente pe măsură ce războiul se prelungește.

În afara Europei și a Statelor Unite, sprijinul pentru cauza ucraineană este mult mai puțin solid, făcând eforturile de pedepsire a Rusiei pentru agresiune mai puțin eficiente. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat într-un interviu pentru „Meet the Press” că China furnizează ajutor neletal Rusiei și „se gândește serios să ofere asistență letală Rusiei”. Blinken i-a transmis „îngrijorarea profundă” omologului său chinez.

Ads

La ce folosește sprijinul Occidentului?

Pentru a consolida alianța care sprijină Ucraina, pe măsură ce începe al doilea an al acestui conflict teribil și inutil, este util să examinăm de ce este în interesul Statelor Unite și al altor democrații să cheltuiască atât de mult și să-și asume un risc atât de mare în confruntarea cu o putere nucleară, notează publicația.

Primul motiv, și cel care a determinat un răspuns imediat din partea Occidentului, este obligația morală și etică a democrațiilor lumii de a ajuta o națiune a cărei libertate este amenințată de o putere autoritară. Autodeterminarea națională a fost mult timp un principiu călăuzitor al politicii externe americane. Diverse administrații americane l-au onorat imperfect, așa cum este cazul atâtor principii directoare. Dar rămâne valoroasă pentru a găsi o cale de urmat. Trimițând o coloană blindată către Kiev și căutând să răstoarne guvernul Putin a încălcat în mod clar acest principiu și amenință că va întoarce Europa la instabilitatea epocilor anterioare, când națiunile s-au invadat frecvent reciproc și au modificat granițele continentului cu forța.

Ads

Rușii ar putea argumenta că Statele Unite nu sunt nevinovate în relațiile sale globale, fie că invadează Irakul sub pretexte false, fie că lucrează pe ascuns la răsturnarea guvernelor, printre altele, în Chile și Nicaragua. Cu siguranță, există multe de criticat și de dezbătut în politica externă a Americii în timpul și după Războiul Rece. Mai sunt și aceia, în special politologul John Mearsheimer, care mai susțin că Statele Unite l-au provocat pe Putin nerespectând interesele naționale ale Rusiei și, la un moment dat, insistând pentru a aduce Ucraina (și Georgia) în NATO.

Decizia includerii țărilor din fostul bloc sovietic în NATO rămâne un subiect de dezacord considerabil între istorici, dar este important să ne amintim că nu NATO s-a grăbit să se extindă. Mai degrabă, multe țări care au suferit controlul represiv și adesea brutal al Moscovei au căutat urgent protecția alianței occidentale împotriva a ceea ce anticipau și se temeau că ar fi o reapariție a ambițiilor rusești. În ceea ce privește Ucraina, perspectiva aderării la NATO în viitorul apropiat se risipise cu mult înainte de invazia rusă.

Ads

Ce a însemnat angajamentul NATO

Ucrainenii au fost cei care s-au ridicat în timpul „Revoluției Portocalii” împotriva alegerilor trucate pentru a produce un rezultat pro-rus în 2004, și tot ei au ieșit din nou în stradă în 2014 din cauza deciziei de ultimă oră a președintelui Viktor Ianukovici de a nu semna acordul de asociere cu UE. Pericolul pe care l-a văzut Putin nu era pentru sfera de influență a Rusiei, ci pentru sfera sa personală de putere; o Ucraina democratică, pro-occidentală, amenința că va răspândi idei care îi vor contesta direct monopolul asupra puterii. Nu este o coincidență că agresivitatea crescândă a lui Putin față de Occident s-a dezvoltat în tandem cu autoritarismul său tot mai mare de acasă. Pe măsură ce regimul său devenea din ce în ce mai represiv, nevoia lui de amenințări străine, reale sau inventate, a crescut proporțional, pentru a justifica reprimarea opoziției interne.

În cele din urmă, Statele Unite sau aliații săi nu au făcut nimic sau nu au reușit să facă în cele trei decenii de la prăbușirea Uniunii Sovietice care să justifice nici pe departe încercarea lui Putin de acapara Ucraina. El trebuie oprit, iar Ucrainei trebuie să i se permită să aleagă un viitor democratic, independent. Acesta este ceea ce liderii americani ar trebui să sublinieze pentru a justifica sprijinul continuu.

Ads

Un conflict care se încheie cu o Ucraină mai puternică va transmite un mesaj că Statele Unite au hotărârea și capacitatea de a ajuta la contracararea exceselor autocraților și bătăușilor. Declarațiile regulate ale administrației Biden de sprijin deplin pentru Ucraina, chiar și atunci când aspectele militare ale acestui sprijin sunt în discuție, demonstrează că America nu și-a pierdut pentru totdeauna, așa cum credea Putin, capacitatea de a conduce. Pregătirea Americii de a-i face față lui Putin a unit majoritatea democrațiilor majore ale lumii în spatele unei cauze comune.

Este greu de imaginat, de exemplu, că fără un angajament puternic din partea Washington, Suedia sau Finlanda ar fi aplicat să se alăture NATO pe care în urmă cu doar trei ani președintele Franței Emmanuel Macron a descris-o „în moarte cerebrală” sau că Germania ar fi a fost de acord să trimită tancuri germane pentru a respinge Rusia. Și în timp ce aliații cheie precum Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia și alții ar putea să nu se potrivească cu nivelul de sprijin al Americii, ei s-au arătat pregătiți să absoarbă consecințe economice mult mai mari care decurg din sancțiunile impuse Rusiei.

Ads

Dar diplomația serioasă are o șansă doar dacă Rusia acceptă că nu poate îngenunchea Ucraina

Cu toate acestea, cu atâta incertitudine cu privire la rezultatul pe câmpul de luptă, rămâne neclar chiar și ce ar putea însemna „victoria” pentru ambele părți. O întoarcere la liniile de demarcație de acum un an ar perpetua tensiunile de-a lungul mai mult de 1.000 de kilometri și este puțin probabil ca rușii să renunțe vreodată la revendicarea lor asupra Crimeei, peninsula din Marea Neagră pe care au ocupat-o din 2014 și o consideră incontestabil pământ rusesc.

Numai diplomația poate realiza ceva care seamănă cu un acord de pace viabil. În cele din urmă, acesta ar trebui să fie scopul întregului sprijin pentru Ucraina.

Dar diplomația serioasă are o șansă doar dacă Rusia acceptă că nu poate îngenunchea Ucraina. Și pentru ca acest lucru să se întâmple, Statele Unite și aliații săi nu pot renunța să acorde ajutor, conchide The New York Times.

Ads