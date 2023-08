Bătălia sângeroasă într-un sat din Donețk: ”Rușii au distrus metodic drumurile. Chiar și mersul pe jos era de dificil”

Militarii ucraineni au spus că pe frontul de sud-est, bătălia pentru satul Staromaiorske din regiunea Donețk s-a dovedit a fi mai dură și mai sângeroasă decât se aștepta, iar unele planuri au dat greș.

Chiar dacă a fost unul dintre cele mai mari succese de pe front ale Ucrainei, în această nouă contraofensivă, lupta pentru satul Staromaiorske a fost mai dură și mai sângeroasă decât și-ar fi închipuit soldații Kievului, potrivit Reuters.

„Rușii ne așteptau“, a relatat Bulat, un soldat de 29 de ani care a participat la operațiunea de eliberare. Sincronizarea a fost greșită. Mulți oameni au murit, pentru că planurile au dat greș, iar inamicul era foarte bine pregătit, spun trupele care au luptat la Staromaiorske și au reușit să recucerească satul ajuns o ruină. „Au tras în noi cu rachete antitanc și lansatoare de grenade. Vehiculul meu a trecut peste o mină antitanc, dar totul a fost în regulă, pentru că a parat lovitura și toată lumea a rămas în viață. Am coborât din acesta și am fugit spre un adăpost. Pentru că cel mai important este să găsești un adăpost și apoi să mergi mai departe“, a mai povestit tânărul.

„Am ratat momentul potrivit“

Poveștile de la Staromaiorske arată de ce una dintre cele mai îndrăznețe contraofensive ucrainene s-a dovedit mai degrabă o luptă lentă și mult mai sângeroasă decât a fost anticipat. „Am plănuit ca operațiunea să dureze două zile. Dar, din diverse motive, nu am putut intra în localitate pe întuneric, atunci când am stabilit inițial. Așa că am intrat mai târziu și am ratat momentul potrivit“, a mai precizat Bulat.

Ads

Deși armata Ucrainei dispune de mai multe echipamente militare și este mult mai bine pregătită în comparație cu debutul războiului, contraofensiva este lentă. Însă Kievul susține că trupele sale au încetinit ritmul pentru a evita numărul mare de victime. Totodată, rușii au avut la dispoziție luni de zile pentru a-și pregăti apărarea, iar ucrainenii încă nu dispun de superioritatea aeriană la care aliații NATO se așteaptă. Apărarea rusă a creat „zone prestabilite“ anticipând atacul, a declarat Dub, un pușcaș marin ucrainean de 24 de ani.

„Au distrus metodic drumurile“

„Au distrus metodic drumurile. Au făcut gropi care au împiedicat intrarea și ieșirea din sat, chiar și pe vreme bună. Chiar și mersul pe jos era destul de dificil. Nu se puteau folosi lanterne noaptea, însă tot trebuia să avansăm", a spus militarul ucrainean.

Un alt soldat, supranumit Pikachu, a declarat că oamenii din unitatea sa „au făcut tot ce au putut. Am reușit“. „Descinderea nu a fost grozavă“, a recunoscut soldatul ucrainean. „Am înaintat încet, dar sigur. Se trăgea, totul zbura. A fost înfricoșător, dar am înaintat. Nimeni nu a cedat. Toată lumea a făcut o treabă excelentă“, a explicat acesta. „Dar mulți dintre cei care s-au dus (la Staromaiorske - n.red.) nu se vor mai întoarce vreodată acasă“, a conchis el.

Ads

Cucerirea localității Staromaiorske, situată în sud-vestul regiunii Doneţk, permite Ucrainei să se apropie de a doua linie a defensivei ruse, de care va trebui să treacă pentru a-şi putea continua înaintarea spre portul ocupat Berdiansk, potrivit expertului militar ucrainean Serghei Grabski.

„Este prea devreme pentru a sărbători aceasta ca pe un mare succes, dar (cucerirea localităţii - n.red.) arată în mod clar că forţele ucrainene reuşesc să avanseze în condiţii foarte dificile“, a mai declarat colonelul ucrainean în rezervă.

Tranșee false

Rusia încearcă tot posibilul să zădărnicească contraofensiva Ucrainei, iar printre amenințările la adresa atacului ucrainean se numără tranșee false echipate cu mine detonate de la distanță. Un comandant a împărtășit detalii despre întâlnirea unei echipe de asalt cu aceste capcane mortale într-o discuție „The New York Times“.

Comandantul ucrainean, care are indicativul Voskres, a povestit NYT despre o operațiune ofensivă desfășurată de forțele cu pregătire pentru operațiuni speciale. Misiunea de a asalta pozițiile rusești de-a lungul frontului a eșuat, iar ucrainenii au suferit pierderi grele.

Ads

Misiunea a avut probleme chiar de la început. Vehiculele lor blindate au fost doborâte de artilerie, așa că trupele ucrainene au trebuit să înainteze pe jos.

Când au ajuns la liniile rusești după ce au curățat o parte a câmpului minat de-a lungul unei linii de copaci, forțele ucrainene au căzut într-un șanț.

„Tranșeele au fost minate”, a declarat comandantul. „Băieții noștri au început să sară în tranșee și să explodeze”, a spus el, amintind că, în timp ce rușii au detonat de la distanță minele care umpleau șanțul, dronele explozive i-au atacat pe supraviețuitori.

„Părea că au o dronă pentru fiecare persoană”, a spus el. Relatarea comandantului sunt în concordanță cu ce a spus și Michael Kofman, expert la Centrul pentru Analize Navale, care s-a întors recent dintr-o călătorie de cercetare în zonele din apropierea liniei frontului din Ucraina, unde a vorbit cu membri ai armatei ucrainene despre experiențele lor.

„Ei construiesc tranșee false. Au tranșee minate“, a spus Kofman, explicând că rușii încearcă să „atragă forțele ucrainene în tranșee care au fost minate“ cu mine activate de la distanță. „și apoi aruncă în aer minele”.

Ads

Și aceste tranșee încărcate cu explozivi nu sunt singurele amenințări cu care se confruntă ucrainenii. Rusia a construit o apărare în profunzime constând din diverse bariere și obstacole susținute de infanterie, artilerie și aviație. Și nici nu sunt singurele capcane din șanț.

Imagini video despre care se spune că ar fi fost înregistrate de partea rusă lângă prima linie de apărare arată un șanț antitanc înghițind un vehicul militar.

Deși nu sunt umplute cu explozibili, tranșeele antitanc sunt bariere ușor de construit în calea atacurilor blindate: sunt adânci și largi și dau bătăi de cap forțelor care atacă.

Generalul australian în retragere Mick Ryan afirmă că străpungerea liniilor defensive construite de ruși în sudul Ucrainei reprezintă o provocare uriașă pentru orice forță aflată în ofensivă, relatează Insider.

Ryan a declarat într-un interviu acordat ziarului The Economist că liniile rusești „sunt mult mai complexe și mortale decât cele cu care s-au confruntat orice forțe armate în ultimii aproape 80 de ani”.

Ads

Acesta afirmă de asemenea că liniile cu o adâncime de zeci de kilometri în unele locuri au fost gândite pentru a încetini chiar și cele mai complexe asalturi cu arme combinate și să separe unitățile aflate în ofensivă de susținerea lor logistică.

Construirea acestor linii care practic au consfințit faptul că armata rusă va trece în defensivă a fost ordonată anul trecut de generalul Serghei Surovikin, care între timp a căzut în dizgrație după rebeliunea mercenarilor Wagner, Kremlinul părând să creadă că acesta a fost un susținător al complotiștilor.

Generalul Mick Ryan descrie drept „incredibil de greu” ceea ce încearcă să facă ucrainenii pe frontul din sudul țării, în regiunea Zaporojie: să spargă frontul pentru a avansa către orașele Melitopol și Berdeansk cu scopul de a separa în două forțele rusești și tăia podul terestru al rușilor către Crimeea.