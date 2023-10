Un oficial din regiunea ucraineană pe care Moscova pretinde că a anexat-o a spus că Rusia ar trebui să încerce să cucerească „prin puterea armelor” teritoriile care făceau parte anterior din Imperiul Rus.

În septembrie 2022, Zaporojie era una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care Vladimir Putin pretindea că le-a anexat, celelalte fiind Herson, Lugansk și Donețk, deși Moscova nu controlează pe deplin niciuna dintre ele.

Însă cel mai înalt oficial instalat de Kremlin în regiune, Evgheni Balițki, a spus că Rusia ar trebui să-și pună ochiul și asupra statelor baltice, precum și asupra Poloniei și Finlandei, toate cele cinci țări membre NATO. În aprilie, Finlanda a devenit cel de-al 31-lea stat membru al NATO.

Balițki a spus că „balticele” erau „toate pământurile noastre și oamenii noștri trăiesc acolo”, menționând populația vorbitoare de limbă rusă din acele țări.

