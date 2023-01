„Succesorul” lui Putin, care l-a salvat pe dictator de un urs brun furios. Acum pregătește o armată de drone ucigașe

Aleksei Diumin, în vârstă de 50 de ani, este fosta gardă de corp a președintelui rus Vladimir Putin și fost adjunct al ministrului apărării, care a condus în secret operațiunea din 2014 pentru a-l recupera pe președintele ucrainean Viktor Ianukovici din Crimeea și a-l aduce în Rusia.

Se presupune că el a câștigat încrederea lui Putin salvându-l pe dictator de la „moarte sigură” prin alungarea unui urs care a încercat să pătrundă într-o reședință prezidențială din munți unde se afla și liderul de la Kremlin.

Acum, RIA FAN a lansat videoclipuri și imagini de la o școala de piloți de drone înființată la ordinele lui Diumin în regiunea Tula din Rusia, unde este guvernator.

Fosta gardă de corp a recrutat o mulțime de instructori militari pentru a antrena o nouă armată de operatori de drone, în timp ce Rusia încearcă să recâștige supremația aeriană în războiul său împotriva Ucrainei, potrivit Daily Mail.

Absolvenții școlii urmează o pregătire intensă înainte de a obține certificarea, iar apoi sunt expediați direct în Ucraina pentru a declanșa atacuri cu drone sau pentru a efectua operațiuni de informații și recunoaștere.

„De la începutul operațiunii speciale, Aleksei Diumin a fost în contact permanent cu Ministerul rus al Apărării, cu comanda unităților în care servesc rezerviștii din Tula”, a declarat Maxim Siniavski, ministrul local al Comerțului.

„Soldații au primit echipamente suplimentare, utilaje și echipamente speciale. Stăpânirea abilităților de utilizare a dronelor va permite personalului militar să își îndeplinească sarcinile în mod competent,” a spus Siniavski.

Diumin a ocupat și funcția de adjunct al șefului serviciilor de informațiilor militare (GRU) și are gradul de general-locotenent de armată. A fost și adjunct al șefului gărzilor prezidențiale.

Acum, el este folosit din ce în ce mai mult de Putin - despre care se spune că are mai multe probleme de sănătate - pentru rezolvarea problemelor ce țin de accelera livrările militare pe frontul din Ucraina.

Putin s-a întâlnit cu Diumin în timpul unei vizite la Tula luna trecută pentru a inspecta o fabrică majoră de arme unde Diumin a supravegheat creșterea producției.

Putin a fost văzut inspectând vehicule blindate de transport trupe la fabrică.

Fosta gardă de corp a președintelui rus este din ce în ce mai lăudat la televiziunea de stat pentru sprijinul său pentru dictator.

Diumin a povestit cum a alungat ursul care a venit să-l atace pe Putin într-un refugiu de munte.

„Bineînțeles, eram înarmat, președintele era la etaj”, a spus guvernatorul de Tula, care este văzut ca un potențial susccesor al președintelui în cazul în care Putin ar fi forțat să demisioneze.

„Așa că ursul și cu mine ne-am uitat ochi în ochi, iar animalul s-a dat puțin înapoi. Am deschis ușa și am golit întregul cartuș al pistolului meu sub picioarele lui.

Fiara s-a retras cu înțelepciune“. a povestit fosta gardă de corp al liderului de la Kremlin. Putin l-a lăudat ulterior pe Diumin pentru că nu a împușcat fiara.

