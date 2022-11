Imagini care amintesc de Primul Război Mondial. Cum arată tranșeele transformate de vremea severă pe frontul din Ucraina VIDEO

În ajunul iernii, contraofensiva Forțelor Armate a încetinit conform așteptărilor, dar în curând are toate șansele de redresare.

Forțele armate ale Kievului continuă să elibereze pământul ucrainean de invadatorii ruși din estul și sudul țării, dar ritmul înaintării lor a încetinit semnificativ în ultimele zile. Acest lucru se datorează condițiilor meteorologice nefavorabile, dar potrivit prognozelor se vor schimba în următoarele câteva săptămâni. Atunci forțele de ambele părți devin mai active, cred experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiștii spun că ritmul operațiunilor va crește probabil în următoarele câteva săptămâni, pe măsură ce temperaturile scad și solul îngheață pe câmpul de luptă. Rapoartele ucrainene și rusești din zonele critice din prima linie din estul și sudul Ucrainei, inclusiv Svatove, Bakhmut și Vugledar, indică faptul că operațiunile de pe ambele părți sunt în prezent îngreunate de ploile abundente și, ca urmare, de noroi.

This is what bezdorizhzhya (Ukr)/rasputitsa (Rus) season does to the frontline trenches. Tens of thousands of Ukrainian and Russian troops are experiencing this right now. https://t.co/gJaMr8HMEg