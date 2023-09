Soldații ucraineni spun că vehiculele de luptă Bradley sunt „neprețuite” în atacurile nocturne, oferind o vizibilitate mai bună decât la lumina zilei

Vehiculele de luptă ale infanteriei Bradley, fabricate în SUA, s-au dovedit neprețuite pentru operațiunile de noapte împotriva forțelor ruse, a spus un soldat ucrainean, descriind transportorul blindat ca fiind puternic, durabil și foarte capabil în luptă.

De-a lungul contraofensivei sale de luni de zile, armata ucraineană s-a bazat pe arsenalul său de M2A2 Bradley pentru a înfrunta focul rusesc, a trece prin câmpuri minate întinse și a face față altor pericole mortale. Soldații Kievului spun că vehiculele le-au salvat viața și că nu ar fi supraviețuit acelorași amenințări în transportoarele din epoca sovietică ale Ucrainei. În unele cazuri, Bradley au fost trimise să salveze civili blocați sub foc puternic.

Într-un interviu video recent cu Direcția de Comunicații Strategice a Ucrainei, care a fost publicat joi, 14 septembrie, de Ministerul ucrainean al Apărării, un echipaj Bradley din Brigada 47 Mecanizată și-a descris experiența de pe câmpul de luptă. Persoanele intervievate – un comandant, un trăgător și un șofer – au lăudat Bradley pentru că este puternic și pentru capacitatea sa de a rezista la exploziile minelor.

The crew of the M2 Bradley of the renowned 47 Mechanized Brigade: from training to the battlefield.

🎥 @StratCom_AFU pic.twitter.com/F2xIZuKY6e