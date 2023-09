Ucrainenii au ajuns la ultima linie defensivă a rușilor pe frontul din sud. Infanteria ușoară duce greul

Forțele ucrainene din sud-estul regiunii Zaporojie au străpuns formidabilele obstacole amplasate de defensiva rusă, potrivit unui grup de cercetare cu sediul în SUA.

Infanteria ucraineană a ajuns la „a treia și ultima linie” a apărării ruse în regiunea Zaporojie, potrivit unui expert în război, citat de SkyNews. Ucrainenii se pregătesc să spargă ultima linie de apărare a fortificațiilor Surovikin, la Verbove, deși dinții de dragon și șanțurile nu au fost încă pregătite pentru a permite trecerea echipamentelor grele, a declarat George Barros, analist la Institutul pentru Studiul Războiului.

Ukrainian soldiers are progressing.

Ukrainian infantry have reached the fighting positions near Verbove - the third and final layer in the tri-layered Surovikin line.

This GIF visualizes observed Ukrainian progress in newly available geolocated evidence from the past 24 hours. https://t.co/qVvdvSZxgl pic.twitter.com/wnwpK0Fgp5